Kutsi'ye ev sahibinden tahliye davası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP-Halk TV ilişkisi doğru mu?
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230727/kutsiye-ev-sahibinden-tahliye-davasi-1074065600.html
Kutsi'ye ev sahibinden tahliye davası
Kutsi'ye ev sahibinden tahliye davası
Kutsi, İstanbul Maltepe'de 10 bin TL'ye kiraladığı konutun bazı aylara ait kirasını ödemeyince mahkemelik oldu. Ev sahibi, kira borcu bulunan Kutsi'nin kira... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:23+0300
2023-07-27T16:23+0300
türkiye
kutsi
maltepe
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074065432_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_be1bb9d98f89c085c8e341e6df96d38e.jpg
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 2019-2021 yılları arasında ‘Benim Adım Melek’ dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz’ın annesi Sibel Ülker ile ikinci evliliğini yaptı. Sibel Ülker daha sonra aile mahkemesine başvurarak Kutsi’ye boşanma davası açtı. Kutsi boşanma davası için gizlilik kararı, eşi için de uzaklaştırma kararı aldırdı. Kutsi’nin evden ayrılmasından sonra eşinin oturmaya devam ettiği İstanbul Maltepe’deki konutun kirasını ödemediği için mal sahibi tarafından tahliye davası açıldı.İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne ev sahibi Zehra Işıklı tarafından açılan davada kira akdinin feshi ile süresinde kira borcunu ödemeyen Kutsi’nin tahliyesine karar verilmesi istendi.İkinci kez icralık olduSözcü’nün aktardığına göre, dava dilekçesinde Kutsi’nin ev sahibi ile yaşadığı süreç iddialara göre şöyle anlatıldı:“Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı’ya ait İstanbul Maltepe’deki konutu Haziran 2021’de aylık 10 bin TL’ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’nde 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi’nin Maltepe’deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi’nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü.Kutsi bunun üzerine 15 Eylül 2022’de ‘ağustos kirası’ açıklaması ile 10 bin TL tutarında kısmi bir ödeme yaptı. Avukat Levent Yazıcı, Kutsi’nin ağustos ayına ait kira bedeli ödenmişse de eylül ayına ait kira bedeli ve icra takibi neticesinde ortaya çıkan faiz, icra masrafları ve vekalet ücreti 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödemediğini belirtti. Kutsi’nin ekim ve kasım aylarına ait kira bedellerini de ödememesi üzerine ikinci kez haciz ve tahliye talebiyle bir icra takibi daha başlatıldı.”Yargılama süreci aralık ayına ertelendiKutsi’nin kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten avukat Levent Yazıcı İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak kira kontratının feshini ve tahliyesini mahkemeden talep etti.Yargılama süreci başlarken haziran ayındaki dava hakimin raporlu olması nedeniyle aralık ayına ertelendi.Kutsi’nin davaya konu ödemeleri yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, ancak eşiyle yaşadığı kavga sonrası evden ayrıldığı, eşinin oturmaya devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220721/psikolojik-siddete-ugradigini-aciklayan-kutsinin-esi-sibel-ulker-soylediklerim-yanlis-anlasildi-1058977317.html
türkiye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074065432_0:0:708:530_1920x0_80_0_0_9e874a47b54a5db1407a68a32a1be0d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kutsi, maltepe, tahliye
kutsi, maltepe, tahliye

Kutsi'ye ev sahibinden tahliye davası

16:23 27.07.2023
© trtmuzik.net.trKutsi
Kutsi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© trtmuzik.net.tr
Abone olTelegram
Kutsi, İstanbul Maltepe'de 10 bin TL'ye kiraladığı konutun bazı aylara ait kirasını ödemeyince mahkemelik oldu. Ev sahibi, kira borcu bulunan Kutsi'nin kira kontratının feshini isteyerek tahliye kararına hükmedilmesini istedi.
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 2019-2021 yılları arasında ‘Benim Adım Melek’ dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz’ın annesi Sibel Ülker ile ikinci evliliğini yaptı. Sibel Ülker daha sonra aile mahkemesine başvurarak Kutsi’ye boşanma davası açtı. Kutsi boşanma davası için gizlilik kararı, eşi için de uzaklaştırma kararı aldırdı. Kutsi’nin evden ayrılmasından sonra eşinin oturmaya devam ettiği İstanbul Maltepe’deki konutun kirasını ödemediği için mal sahibi tarafından tahliye davası açıldı.
İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne ev sahibi Zehra Işıklı tarafından açılan davada kira akdinin feshi ile süresinde kira borcunu ödemeyen Kutsi’nin tahliyesine karar verilmesi istendi.

İkinci kez icralık oldu

Sözcü’nün aktardığına göre, dava dilekçesinde Kutsi’nin ev sahibi ile yaşadığı süreç iddialara göre şöyle anlatıldı:
Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı’ya ait İstanbul Maltepe’deki konutu Haziran 2021’de aylık 10 bin TL’ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’nde 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi’nin Maltepe’deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi’nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü.
Kutsi bunun üzerine 15 Eylül 2022’de ‘ağustos kirası’ açıklaması ile 10 bin TL tutarında kısmi bir ödeme yaptı. Avukat Levent Yazıcı, Kutsi’nin ağustos ayına ait kira bedeli ödenmişse de eylül ayına ait kira bedeli ve icra takibi neticesinde ortaya çıkan faiz, icra masrafları ve vekalet ücreti 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödemediğini belirtti. Kutsi’nin ekim ve kasım aylarına ait kira bedellerini de ödememesi üzerine ikinci kez haciz ve tahliye talebiyle bir icra takibi daha başlatıldı.”

Yargılama süreci aralık ayına ertelendi

Kutsi’nin kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten avukat Levent Yazıcı İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak kira kontratının feshini ve tahliyesini mahkemeden talep etti.
Yargılama süreci başlarken haziran ayındaki dava hakimin raporlu olması nedeniyle aralık ayına ertelendi.
Kutsi’nin davaya konu ödemeleri yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, ancak eşiyle yaşadığı kavga sonrası evden ayrıldığı, eşinin oturmaya devam ettiği öğrenildi.
Kutsi, Sibel Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
YAŞAM
Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
21 Temmuz 2022, 16:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала