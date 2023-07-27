https://sputniknews.com.tr/20230727/kilicdaroglu-ve-chpli-vekiller-akbelene-gidiyor-1074065290.html
Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor
Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 10'a yakın milletvekilinin Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı Akbelen'e gidecekleri belirtildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:15+0300
2023-07-27T16:15+0300
2023-07-27T16:15+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
akbelen ormanı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi."Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html
türkiye
akbelen ormanı
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kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 10'a yakın milletvekilinin Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı Akbelen'e gidecekleri belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.
"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.