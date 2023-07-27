https://sputniknews.com.tr/20230727/kilicdaroglu-ve-chpli-vekiller-akbelene-gidiyor-1074065290.html

Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor

Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 10'a yakın milletvekilinin Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı Akbelen'e gidecekleri belirtildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T16:15+0300

2023-07-27T16:15+0300

2023-07-27T16:15+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

akbelen ormanı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi."Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html

türkiye

akbelen ormanı

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kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)