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Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor
Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 10'a yakın milletvekilinin Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı Akbelen'e gidecekleri belirtildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi."Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html
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kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor

16:15 27.07.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 10'a yakın milletvekilinin Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı Akbelen'e gidecekleri belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.
"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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