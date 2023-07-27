Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli

© AA / Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor.