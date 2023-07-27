Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Ormanı'nda son durum
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230727/kavurucu-sicakta-hayvanlara-buzlu-meyve-kokteyli-1074047492.html
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli
Hayvanat bahçelerinde yaz aylarının kavurucu sıcağında hayvanlara buzlu meyve kokteyliBüyükşehir Belediyesi ekiplerince, misafirlere havuz ve su fıskiyelerinin... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T11:46+0300
2023-07-27T11:46+0300
multimedya
fotoğraf
meyve
kokteyl
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074046062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a801746039674048b3e5f654dea8c141.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074046062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05c593b5cb674566bdf1473b9c630616.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, meyve, kokteyl, sıcak hava, фото
fotoğraf, meyve, kokteyl, sıcak hava, фото

Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli

11:46 27.07.2023
Abone olTelegram
Hayvanat bahçelerinde yaz aylarının kavurucu sıcağında hayvanlara buzlu meyve kokteyliBüyükşehir Belediyesi ekiplerince, misafirlere havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra özel beslenme programları uygulanıyor.
© AAHer hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor.
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor.
© AA / Kayseri Büyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor.
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor.
© AAHayvanlar bu şekilde hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar.
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Hayvanlar bu şekilde hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar.
© AA / Süleyman ElçinDoğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Süleyman Elçin
Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
© AA / Süleyman ElçinAntalya'daki doğal yaşam parkında bulunan bozayı ailesinin en büyüğü olan ve Bobo adı verilen ayı da her sabah havuza girerek buzlu meyve kokteylini tüketiyor. Ayı Bobo'nun havuzda 1 saat kadar süren meyve keyfi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Süleyman Elçin
Antalya'daki doğal yaşam parkında bulunan bozayı ailesinin en büyüğü olan ve Bobo adı verilen ayı da her sabah havuza girerek buzlu meyve kokteylini tüketiyor. Ayı Bobo'nun havuzda 1 saat kadar süren meyve keyfi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала