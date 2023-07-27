Kavurucu sıcakta hayvanlara buzlu meyve kokteyli

© AAHer hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor.
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© AA
Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor.
© AA / Kayseri Büyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor.
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© AA / Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor.
© AAHayvanlar bu şekilde hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar.
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© AA
Hayvanlar bu şekilde hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar.
© AA / Süleyman ElçinDoğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
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© AA / Süleyman Elçin
Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
© AA / Süleyman ElçinAntalya'daki doğal yaşam parkında bulunan bozayı ailesinin en büyüğü olan ve Bobo adı verilen ayı da her sabah havuza girerek buzlu meyve kokteylini tüketiyor. Ayı Bobo'nun havuzda 1 saat kadar süren meyve keyfi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
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© AA / Süleyman Elçin
Antalya'daki doğal yaşam parkında bulunan bozayı ailesinin en büyüğü olan ve Bobo adı verilen ayı da her sabah havuza girerek buzlu meyve kokteylini tüketiyor. Ayı Bobo'nun havuzda 1 saat kadar süren meyve keyfi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.