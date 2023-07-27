https://sputniknews.com.tr/20230727/iznik-golunde-patlamamis-el-bombasi-bulundu-1074037134.html

İznik Gölü’nde patlamamış el bombası bulundu

İznik Gölü’nde patlamamış el bombası bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bulunan patlamamış el bombası polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T01:44+0300

2023-07-27T01:44+0300

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türkiye

bursa

orhangazi

iznik

el bombası

el bombası

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Bursa'da İznik Gölü'nde bulunan el bombası bulundu.Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca altı mevkisi İznik Gölü kenarında piknik yapan ailenin çocuğu, yüzmek için girdiği gölde patlamamış el bombası buldu. Ailenin fark etmesi üzerine el bombası sahile bırakıldı.Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombasının etrafına güvenlik şeridi çekti ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.İl Emniyet Müdürlüğünden çağrılan bomba imha uzmanı ekipler, eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünyeyle patlattı.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

türkiye

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orhangazi

iznik

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bursa, orhangazi, iznik, el bombası, el bombası