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İznik Gölü’nde patlamamış el bombası bulundu
İznik Gölü’nde patlamamış el bombası bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bulunan patlamamış el bombası polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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iznik
el bombası
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Bursa'da İznik Gölü'nde bulunan el bombası bulundu.Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca altı mevkisi İznik Gölü kenarında piknik yapan ailenin çocuğu, yüzmek için girdiği gölde patlamamış el bombası buldu. Ailenin fark etmesi üzerine el bombası sahile bırakıldı.Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombasının etrafına güvenlik şeridi çekti ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.İl Emniyet Müdürlüğünden çağrılan bomba imha uzmanı ekipler, eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünyeyle patlattı.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
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bursa, orhangazi, iznik, el bombası, el bombası
bursa, orhangazi, iznik, el bombası, el bombası

İznik Gölü’nde patlamamış el bombası bulundu

01:44 27.07.2023
© İHA / MUSA ÖZTÜRK İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir çocuk gölün içinde patlamamış bir el bombası buldu. Bomba imha uzmanı ekipler el bombasını fünyeyle patlattı.
 İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir çocuk gölün içinde patlamamış bir el bombası buldu. Bomba imha uzmanı ekipler el bombasını fünyeyle patlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA / MUSA ÖZTÜRK
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bulunan patlamamış el bombası polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Bursa'da İznik Gölü'nde bulunan el bombası bulundu.
Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca altı mevkisi İznik Gölü kenarında piknik yapan ailenin çocuğu, yüzmek için girdiği gölde patlamamış el bombası buldu. Ailenin fark etmesi üzerine el bombası sahile bırakıldı.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombasının etrafına güvenlik şeridi çekti ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğünden çağrılan bomba imha uzmanı ekipler, eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünyeyle patlattı.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
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