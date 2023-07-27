https://sputniknews.com.tr/20230727/istanbulda-su-tuketiminde-rekor-1074077314.html

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T23:01+0300

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yaşam

istanbul

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

sıcak hava

su

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İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

istanbul

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istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), sıcak hava, su