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https://sputniknews.com.tr/20230727/istanbulda-su-tuketiminde-rekor-1074077314.html
İstanbul'da su tüketiminde rekor
İstanbul'da su tüketiminde rekor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
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istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), sıcak hava, su
istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), sıcak hava, su

İstanbul'da su tüketiminde rekor

23:01 27.07.2023
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-AW937382İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Boğaz'da aldı. Bir çok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti.
İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Boğaz'da aldı. Bir çok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-AW937382
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.
İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.
Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
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