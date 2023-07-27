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İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Cezayir Büyükelçisi Belani, ve Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrı ayrı İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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japonya, iran, cezayir, büyükelçi, recep tayyip erdoğan
japonya, iran, cezayir, büyükelçi, recep tayyip erdoğan

İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

23:56 27.07.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Cezayir Büyükelçisi Belani, ve Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrı ayrı İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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