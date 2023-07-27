https://sputniknews.com.tr/20230727/iran-cezayir-ve-japonya-buyukelcileri-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-sundu-1074078536.html
İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Cezayir Büyükelçisi Belani, ve Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T23:56+0300
2023-07-27T23:56+0300
2023-07-27T23:56+0300
türkiye
japonya
iran
cezayir
büyükelçi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrı ayrı İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
türkiye
japonya
iran
cezayir
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japonya, iran, cezayir, büyükelçi, recep tayyip erdoğan
japonya, iran, cezayir, büyükelçi, recep tayyip erdoğan
İran, Cezayir ve Japonya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Cezayir Büyükelçisi Belani, ve Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrı ayrı İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.