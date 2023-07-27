https://sputniknews.com.tr/20230727/ingilterede-asistan-doktorlar-greve-gidiyor--1074043063.html
İngiltere'de asistan doktorlar greve gidiyor
İngiltere'de asistan doktorlar greve gidiyor
İngiltere'de asistan doktorlar Ağustos'ta greve çıkıyor. 4 gün sürecek grevin 11 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:59+0300
2023-07-27T10:59+0300
2023-07-27T11:10+0300
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İngiltere'de asistan doktorların geçim sıkıntısı ve çalışma koşulları nedeniyle Ağustos ayında 4 günlük greve gideceği duyuruldu. Grev kararı, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS), Başbakan Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay'in yüzde 6'lık zam teklifine sadık kalınacağını bildirmesinin ardından geldi. Ülkede son 8 aydaki grevlerin 819 bin sağlık randevusunu etkilediği belirtilirken, anlaşma sağlanamaması halinde bu rakamın 1 milyonu geçmesine muhtemel gözüyle bakılıyor. NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, geçen hafta Guardian'a verdiği demeçte, grevin 'büyük sonuçlar' doğurabileceğini, maliyetinin milyarlarca sterline ulaşabileceğini ifade etti. Çarşamba günü İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) asistan doktorlar komitesi, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak grevin, 15 Ağustos Salı gününe kadar süreceğini duyurdu. BMA asistan doktorlar komitesi eş başkanları Dr. Robert Laurenson ve Dr. Vivek Trivedi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar: İngiltere'de bu hafta ayrca NHS'ye bağlı 37 ayrı klinikte çalışan radyoloji teknikerlerinin grevi var. Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak olan grevin 48 saat sürmesi planlanıyor. Ne olmuştu?Bu ayın başlarında hükümet, doktorlar da dahil olmak üzere milyonlarca kamu sektörü çalışanının maaşına zam yapıldığını duyurmuştu. Uzman doktor ve kıdemli sağlık çalışanlarına yüzde 6 zam yapılması öngörülmüştü. Binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 21 Temmuz'da 50 yıl sonra ilk kez greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi başlatmıştı.Başbakan Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay, anlaşılan oranın 'son teklif' olduğunu ve zam oranı üzerinden yeni bir görüşme yapılmayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/ingilterede-uzman-doktorlar-50-yil-sonra-ilk-kez-greve-gitti-1073786909.html
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ingiltere, avrupa, doktor, asistan, grev
ingiltere, avrupa, doktor, asistan, grev
İngiltere'de asistan doktorlar greve gidiyor
10:59 27.07.2023 (güncellendi: 11:10 27.07.2023) Abone ol
İngiltere'de asistan doktorlar Ağustos'ta greve çıkıyor. 4 gün sürecek grevin 11 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.
İngiltere'de asistan doktorların geçim sıkıntısı ve çalışma koşulları nedeniyle Ağustos ayında 4 günlük greve gideceği duyuruldu.
Grev kararı, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS), Başbakan Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay'in yüzde 6'lık zam teklifine sadık kalınacağını bildirmesinin ardından geldi.
Ülkede son 8 aydaki grevlerin 819 bin sağlık randevusunu etkilediği belirtilirken, anlaşma sağlanamaması halinde bu rakamın 1 milyonu geçmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.
NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, geçen hafta Guardian'a verdiği demeçte, grevin 'büyük sonuçlar' doğurabileceğini, maliyetinin milyarlarca sterline ulaşabileceğini ifade etti.
Çarşamba günü İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) asistan doktorlar komitesi, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak grevin, 15 Ağustos Salı gününe kadar süreceğini duyurdu.
BMA asistan doktorlar komitesi eş başkanları Dr. Robert Laurenson ve Dr. Vivek Trivedi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar:
"Bu konu asla grev kararı almayı gerektirecek noktaya gelmemeliydi. Bugünkü mesajımız aynı; 'Sorumlu bir hükümet gibi hareket edin, bizimle iyi niyetle müzakere etmek için masaya gelin ve inandırıcı bir teklifle bu grevleri sonlandıralım. Başbakan bize görüşmelerin bittiğini söyledi fakat kendisi, daha odaya adım atmadan müzakerelerin bittiğine karar veremez.”
İngiltere'de bu hafta ayrca NHS'ye bağlı 37 ayrı klinikte çalışan radyoloji teknikerlerinin grevi var. Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak olan grevin 48 saat sürmesi planlanıyor.
Ne olmuştu?
Bu ayın başlarında hükümet, doktorlar da dahil olmak üzere milyonlarca kamu sektörü çalışanının maaşına zam yapıldığını duyurmuştu. Uzman doktor ve kıdemli sağlık çalışanlarına yüzde 6 zam yapılması öngörülmüştü.
Binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 21 Temmuz'da 50 yıl sonra ilk kez greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi başlatmıştı.
Başbakan Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay, anlaşılan oranın 'son teklif' olduğunu ve zam oranı üzerinden yeni bir görüşme yapılmayacağını söylemişti.