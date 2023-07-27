https://sputniknews.com.tr/20230727/iddia-dedeagac-limani-abd-ordusunun-ardindan-fransiz-ordusunun-kullanimina-acilacak-1074069270.html

İddia: Dedeağaç Limanı, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun kullanımına açılacak

İddia: Dedeağaç Limanı, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun kullanımına açılacak

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T17:43+0300

2023-07-27T17:43+0300

2023-07-27T17:43+0300

dünya

dedeağaç

yunanistan

abd ordusu

avrupa

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim 2021'de onaylamıştı.Tartışmaya neden olan anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

dedeağaç

yunanistan

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dedeağaç, yunanistan, abd ordusu, avrupa