https://sputniknews.com.tr/20230727/hollandada-kargo-gemisindeki-yangin-2-gundur-devam-ediyor-1074047670.html

Hollanda’da kargo gemisindeki yangın 2 gündür devam ediyor

Hollanda’da kargo gemisindeki yangın 2 gündür devam ediyor

Hollanda’da binlerce aracın bulunduğu kargo gemisindeki yangın iki gündür devam ediyor. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada yangının günler veya... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T11:53+0300

2023-07-27T11:53+0300

2023-07-27T11:53+0300

dünya

almanya

mısır

panama

kargo gemisi

yangın

kuzey denizi

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Kuzey Denizi'nde Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Salı günü gece saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman yaptığı açıklamada, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade etti. İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, “Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şuanda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/suveys-kanalinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-1065573311.html

almanya

mısır

panama

kuzey denizi

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almanya, mısır, panama, kargo gemisi, yangın, kuzey denizi