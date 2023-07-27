https://sputniknews.com.tr/20230727/hindistanda-bir-aile-cep-telefonu-almak-icin-8-aylik-bebegini-satti-1074068039.html
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T17:16+0300
2023-07-27T17:16+0300
2023-07-27T17:16+0300
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asya & pasifik
hindistan
cep telefonu
bebek
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Inquirer News'in haberine göre, Hindistan Batı Bengal'e bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.Polis, anneyi ve bebeği alan kadını gözaltına aldı.Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/ormanda-odun-toplayan-kadin-aslan-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1073954596.html
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asya & pasifik, hindistan, cep telefonu, bebek
asya & pasifik, hindistan, cep telefonu, bebek
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi.
Inquirer News'in haberine göre, Hindistan Batı Bengal'e bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.
Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.
Polis, anneyi ve bebeği alan kadını gözaltına aldı.
Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.
Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.