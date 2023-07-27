https://sputniknews.com.tr/20230727/fsb-ukraynanin-karadenizdeki-rus-gemisinde-duzenlemeyi-planladigi-saldirinin-onunu-kestik-1074060239.html
FSB: Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus gemisinde düzenlemeyi planladığı saldırının önünü kestik
FSB: Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus gemisinde düzenlemeyi planladığı saldırının önünü kestik
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna gizli servisinin, cephanesinde güçlü silahlar bulunan bir Rus gemisinde terör eylemi düzenleme girişiminde... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:34+0300
2023-07-27T14:34+0300
2023-07-27T14:34+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
açıklama
ukrayna
rusya
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FSB yetkilileri, Ukrayna gizli servisi adına çalışan ve Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndaki bir gemide terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir Rus denizcinin gözaltına alındığını belirtti.Saldırı düzenlemeyi planlayan denizciyle beraber 1 kilogram TNT gücünde bir dizi patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.Denizcinin saldırı hazırlığında olduğu geminin ismi verilmedi, ancak geminin cephanesinde yüksek hassasiyetli roketlerin yer aldığı belirtildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), açıklama, ukrayna, rusya
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), açıklama, ukrayna, rusya
FSB: Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus gemisinde düzenlemeyi planladığı saldırının önünü kestik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna gizli servisinin, cephanesinde güçlü silahlar bulunan bir Rus gemisinde terör eylemi düzenleme girişiminde bulunduğunu, ancak söz konusu girişimin önünün kesildiğini duyurdu.
FSB yetkilileri, Ukrayna gizli servisi adına çalışan ve Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndaki bir gemide terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir Rus denizcinin gözaltına alındığını belirtti.
Saldırı düzenlemeyi planlayan denizciyle beraber 1 kilogram TNT gücünde bir dizi patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.
Denizcinin saldırı hazırlığında olduğu geminin ismi verilmedi, ancak geminin cephanesinde yüksek hassasiyetli roketlerin yer aldığı belirtildi.