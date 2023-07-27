https://sputniknews.com.tr/20230727/fsb-ukraynanin-karadenizdeki-rus-gemisinde-duzenlemeyi-planladigi-saldirinin-onunu-kestik-1074060239.html

FSB: Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus gemisinde düzenlemeyi planladığı saldırının önünü kestik

FSB: Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus gemisinde düzenlemeyi planladığı saldırının önünü kestik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna gizli servisinin, cephanesinde güçlü silahlar bulunan bir Rus gemisinde terör eylemi düzenleme girişiminde... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:34+0300

2023-07-27T14:34+0300

2023-07-27T14:34+0300

ukrayna krizi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

açıklama

ukrayna

rusya

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FSB yetkilileri, Ukrayna gizli servisi adına çalışan ve Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndaki bir gemide terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir Rus denizcinin gözaltına alındığını belirtti.Saldırı düzenlemeyi planlayan denizciyle beraber 1 kilogram TNT gücünde bir dizi patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.Denizcinin saldırı hazırlığında olduğu geminin ismi verilmedi, ancak geminin cephanesinde yüksek hassasiyetli roketlerin yer aldığı belirtildi.

ukrayna

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2023

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), açıklama, ukrayna, rusya