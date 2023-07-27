https://sputniknews.com.tr/20230727/erbil-yakinlarinda-isid-karsiti-koalisyon-guclerine-ait-askeri-helikopter-dustu-1074069014.html
Erbil yakınlarında IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü
Erbil yakınlarında IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü
IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait bir helikopter Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düştü. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T17:28+0300
2023-07-27T17:28+0300
2023-07-27T17:28+0300
dünya
irak
işid karşıtı koalisyon
erbil
helikopter
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Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin öğle saatlerinde Erbil yakınlarında düştüğü aktarıldı.Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği ifade edildi.Koalisyonun bölgenin ve sivil halkın güvenliğini sağlama konusunda Irak hükümeti ile çalıştığına işaret edilen açıklamada olaya ilişkin durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.Yerel medyadaki haberlerde ise, askeri helikopterin Erbil'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Musul'un Gwer nahiyesinde teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
irak, işid karşıtı koalisyon, erbil, helikopter
irak, işid karşıtı koalisyon, erbil, helikopter
Erbil yakınlarında IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü
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IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait bir helikopter Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düştü.
Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin öğle saatlerinde Erbil yakınlarında düştüğü aktarıldı.
Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği ifade edildi.
Koalisyonun bölgenin ve sivil halkın güvenliğini sağlama konusunda Irak hükümeti ile çalıştığına işaret edilen açıklamada olaya ilişkin durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlerde ise, askeri helikopterin Erbil'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Musul'un Gwer nahiyesinde teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.