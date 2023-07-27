https://sputniknews.com.tr/20230727/dun-rekor-sicaklik-olmustu-istanbulda-serinleten-saganak-yagmur-basladi-1074065942.html
Rekor sıcaklıkların yaşadığı İstanbul'da serinleten sağanak yağmur
Rekor sıcaklıkların yaşadığı İstanbul'da serinleten sağanak yağmur
Dün sıcaklıkların 41.5 dereceye yükseldiği İstanbul'da bugün hava serinledi. Megakentte öğleden sonra hava kaparken gök gürültülü sağanak yağmur başladı... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:29+0300
2023-07-27T16:29+0300
2023-07-27T16:58+0300
yaşam
istanbul
yağmur
türkiye
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Rekor yaz sıcaklıklarının yaşandığı İstanbul'da akşam saatlerine doğru kısa süreli sağanak yağışlar meydana geldi. Hava sıcaklıklarını hissedilen ölçüde düşüren yağmur yarım saat sürdü.Taksim'de de bazı vatandaşlar aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura karşı ıslanmak istemeyenler çevredeki binalara girdi.
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istanbul, yağmur, türkiye
istanbul, yağmur, türkiye
Rekor sıcaklıkların yaşadığı İstanbul'da serinleten sağanak yağmur
16:29 27.07.2023 (güncellendi: 16:58 27.07.2023) Abone ol
Dün sıcaklıkların 41.5 dereceye yükseldiği İstanbul'da bugün hava serinledi. Megakentte öğleden sonra hava kaparken gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dolu şeklinde de olabilecek yağışlara karşı sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulundu.
Rekor yaz sıcaklıklarının yaşandığı İstanbul'da akşam saatlerine doğru kısa süreli sağanak yağışlar meydana geldi.
Hava sıcaklıklarını hissedilen ölçüde düşüren yağmur yarım saat sürdü.
Taksim'de de bazı vatandaşlar aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura karşı ıslanmak istemeyenler çevredeki binalara girdi.