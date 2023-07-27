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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/donbassta-savas-kurbanlari-cocuklar-aniliyor-1074070527.html
Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor
Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor
27 Temmuz'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Donbass'taki savaşta ölen çocuklar anılıyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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donbass
rusya
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DHC lideri Denis Puşilin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle birlikte 27 Temmuz, 'Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü' ilan edildi.DHC İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova'nın paylaştığı bilgilere göre, 20 Temmuz 2023 itibariyle DHC'de çatışmaların başladığı günden bu yana toplam olarak 228 çocuk hayatını kaybetti, 792 çocuk ise yaralandı.
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Donbass'ta savaş kurbanları çocuklar anılıyor
Donbass'ta savaş kurbanları çocuklar anılıyor
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video, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, rusya, ukrayna, видео
video, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, rusya, ukrayna, видео

Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor

19:01 27.07.2023 (güncellendi: 19:10 27.07.2023)
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27 Temmuz'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Donbass'taki savaşta ölen çocuklar anılıyor.
DHC lideri Denis Puşilin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle birlikte 27 Temmuz, 'Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü' ilan edildi.
DHC İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova'nın paylaştığı bilgilere göre, 20 Temmuz 2023 itibariyle DHC'de çatışmaların başladığı günden bu yana toplam olarak 228 çocuk hayatını kaybetti, 792 çocuk ise yaralandı.
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