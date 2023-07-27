https://sputniknews.com.tr/20230727/donbassta-savas-kurbanlari-cocuklar-aniliyor-1074070527.html
Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor
Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor
27 Temmuz'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Donbass'taki savaşta ölen çocuklar anılıyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T19:01+0300
2023-07-27T19:01+0300
2023-07-27T19:10+0300
ukrayna krizi
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donbass
rusya
ukrayna
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DHC lideri Denis Puşilin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle birlikte 27 Temmuz, 'Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü' ilan edildi.DHC İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova'nın paylaştığı bilgilere göre, 20 Temmuz 2023 itibariyle DHC'de çatışmaların başladığı günden bu yana toplam olarak 228 çocuk hayatını kaybetti, 792 çocuk ise yaralandı.
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Donbass'ta savaş kurbanları çocuklar anılıyor
Donbass'ta savaş kurbanları çocuklar anılıyor
2023-07-27T19:01+0300
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PT1M02S
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video, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, rusya, ukrayna, видео
video, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donbass, rusya, ukrayna, видео
Donbass'ta savaş kurbanı çocuklar anılıyor
19:01 27.07.2023 (güncellendi: 19:10 27.07.2023) Abone ol
27 Temmuz'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Donbass'taki savaşta ölen çocuklar anılıyor.
DHC lideri Denis Puşilin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle birlikte 27 Temmuz, 'Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü' ilan edildi.
DHC İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova'nın paylaştığı bilgilere göre, 20 Temmuz 2023 itibariyle DHC'de çatışmaların başladığı günden bu yana toplam olarak 228 çocuk hayatını kaybetti, 792 çocuk ise yaralandı.