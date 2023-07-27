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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230727/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074040709.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, euro 29,8960 liradan güne başladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9530 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 711 lira, çeyrek altın 2 bin 772 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 58 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.743 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.470 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:20 27.07.2023
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, euro 29,8960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9530 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8290 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 711 lira, çeyrek altın 2 bin 772 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 58 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.743 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83.33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.33 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.470 dolar seviyesinde.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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