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https://sputniknews.com.tr/20230727/deprem-yardimlarini-evine-goturdugu-iddiasiyla-tutuklanan-polis-muduru-kaybolmamasi-icin-aldim-1074078368.html
Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü: Kaybolmaması için aldım
Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü: Kaybolmaması için aldım
Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla tutuklanan, 5 ila 12 yıl hapsi istenen 4. sınıf emniyet... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T23:58+0300
2023-07-27T23:58+0300
türkiye
deprem
tekirdağ
gaziantep
yardım
hırsızlık
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Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ile avukatlar hazır bulundu.Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Y.I, malzemeleri kendilerinden sonra deprem bölgesine gidecek polislere verilmek üzere, muhafaza altına aldığı şeklinde savunma yaptı.Y.I, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılacağını ve getirdikleri malzemelerin kaybolmaması adına evine götürdüğünü savundu.Deprem bölgesine gönüllü gittiğini anlatan ve malzemelerin kaybolmaması için evine götürdüğünü söyleyen Y.I, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Malzeme çaldığım belirtilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlar vardı. Hırsızlık yapacak olsam buralardan yapardım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.Tanık Recep Çevik de görevlerinin sona ermesinin ardından bazı malzemelerin, polislerin döneceği otobüse konulduğunu belirtti.Tekirdağ'a döndüklerinde sanığın bazı malzemeleri evine götürmelerini istediğini aktaran Çevik, "Y.I, jeneratör, şişme yatak, termos, kamp sandalyesi ve çadırı, 2 büyük çadır ile bazı malzemeleri evine bırakmamızı istedi. Bizlere, 'Millet tır tır götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?', 'Siz de bir şeyler alın, ne olacak?' diyordu." ifadesini kullandı.Diğer tanıkların da dinlenmesi sonrası mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "zimmet" suçunun cezasının alt ve üst sınırının belli olduğunu belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Y.I, "zimmet" suçlamasıyla 5 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.Olay6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te görevlendirilen Y.I'nın, bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametine koyduğu iddiası üzerine, 4. sınıf emniyet müdürü hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.Adliyeye sevk edilen Y.I, çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından itiraz üzerine 6 Mart'ta tutuklanmıştı.
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deprem, tekirdağ, gaziantep, yardım, hırsızlık
deprem, tekirdağ, gaziantep, yardım, hırsızlık

Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü: Kaybolmaması için aldım

23:58 27.07.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA
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Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla tutuklanan, 5 ila 12 yıl hapsi istenen 4. sınıf emniyet müdürünün yargılanmasına başlandı.
Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ile avukatlar hazır bulundu.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Y.I, malzemeleri kendilerinden sonra deprem bölgesine gidecek polislere verilmek üzere, muhafaza altına aldığı şeklinde savunma yaptı.
Y.I, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılacağını ve getirdikleri malzemelerin kaybolmaması adına evine götürdüğünü savundu.
Deprem bölgesine gönüllü gittiğini anlatan ve malzemelerin kaybolmaması için evine götürdüğünü söyleyen Y.I, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Malzeme çaldığım belirtilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlar vardı. Hırsızlık yapacak olsam buralardan yapardım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Tanık Recep Çevik de görevlerinin sona ermesinin ardından bazı malzemelerin, polislerin döneceği otobüse konulduğunu belirtti.
Tekirdağ'a döndüklerinde sanığın bazı malzemeleri evine götürmelerini istediğini aktaran Çevik, "Y.I, jeneratör, şişme yatak, termos, kamp sandalyesi ve çadırı, 2 büyük çadır ile bazı malzemeleri evine bırakmamızı istedi. Bizlere, 'Millet tır tır götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?', 'Siz de bir şeyler alın, ne olacak?' diyordu." ifadesini kullandı.
Diğer tanıkların da dinlenmesi sonrası mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "zimmet" suçunun cezasının alt ve üst sınırının belli olduğunu belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Y.I, "zimmet" suçlamasıyla 5 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olay

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te görevlendirilen Y.I'nın, bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametine koyduğu iddiası üzerine, 4. sınıf emniyet müdürü hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.
Adliyeye sevk edilen Y.I, çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından itiraz üzerine 6 Mart'ta tutuklanmıştı.
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