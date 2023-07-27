Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Ormanı'nda son durum
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230727/danimarkada-kuran-yakilmasini-engellemek-isteyen-kadina-polis-izin-vermedi-1074059977.html
Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:36+0300
2023-07-27T14:38+0300
kuran
dünya
danimarka
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068459923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7a3b044746fba6662a40c5f1a904d8c6.jpg
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kuran'ı alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kuran almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kuran'ı gruba yeniden verdi.Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.Polis karakola götürdüğü kadını 'hırsızlığa teşebbüsle' suçladıYerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068459923_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_422caa0b818bf6f34beda7811c0ff0ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuran, danimarka, polis
kuran, danimarka, polis

Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi

14:36 27.07.2023 (güncellendi: 14:38 27.07.2023)
© AAKuran
Kuran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden uzaklaştırdı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.
Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kuran'ı alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.
Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kuran almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kuran'ı gruba yeniden verdi.
Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Polis karakola götürdüğü kadını 'hırsızlığa teşebbüsle' suçladı

Yerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала