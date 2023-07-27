https://sputniknews.com.tr/20230727/danimarkada-kuran-yakilmasini-engellemek-isteyen-kadina-polis-izin-vermedi-1074059977.html

Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi

Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:36+0300

2023-07-27T14:36+0300

2023-07-27T14:38+0300

kuran

dünya

danimarka

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068459923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7a3b044746fba6662a40c5f1a904d8c6.jpg

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kuran'ı alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kuran almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kuran'ı gruba yeniden verdi.Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.Polis karakola götürdüğü kadını 'hırsızlığa teşebbüsle' suçladıYerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuran, danimarka, polis