https://sputniknews.com.tr/20230727/danimarkada-kuran-yakilmasini-engellemek-isteyen-kadina-polis-izin-vermedi-1074059977.html
Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:36+0300
2023-07-27T14:36+0300
2023-07-27T14:38+0300
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Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kuran'ı alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kuran almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kuran'ı gruba yeniden verdi.Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.Polis karakola götürdüğü kadını 'hırsızlığa teşebbüsle' suçladıYerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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kuran, danimarka, polis
Danimarka'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
14:36 27.07.2023 (güncellendi: 14:38 27.07.2023) Abone ol
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden uzaklaştırdı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.
Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kuran'ı alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.
Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kuran almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kuran'ı gruba yeniden verdi.
Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Polis karakola götürdüğü kadını 'hırsızlığa teşebbüsle' suçladı
Yerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.