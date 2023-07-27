https://sputniknews.com.tr/20230727/cumhurbaskani-erdogandan-bae-devlet-baskani-al-nahyana-taziye-telefonu-1074077955.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T23:15+0300

2023-07-27T23:15+0300

2023-07-27T23:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh halife bin zayid al nahyan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh halife bin zayid al nahyan