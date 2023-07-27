https://sputniknews.com.tr/20230727/cumhurbaskani-erdogandan-bae-devlet-baskani-al-nahyana-taziye-telefonu-1074077955.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T23:15+0300
2023-07-27T23:15+0300
2023-07-27T23:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh halife bin zayid al nahyan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
türkiye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh halife bin zayid al nahyan
recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh halife bin zayid al nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.