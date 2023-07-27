Çin'den ABD'ye: Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Ormanı'nda son durum
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230727/cinden-abdye-pasifik-adalari-hicbir-ulkenin-arka-bahcesi-degil-1074056965.html
Çin'den ABD'ye: Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değil
Çin'den ABD'ye: Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değil
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tonga Krallığı ziyaretinde Çin'in davranışlarını 'sorunlu' olarak... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T13:47+0300
2023-07-27T13:47+0300
dünya
çin
abd
tonga
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074057359_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_85989477e572bd0c7cc054dafc328a05.jpg
Sözcü Mao, düzenlediği günlük basın toplantısında, Blinken'ın Tonga Krallığı'nı ziyareti sırasında Pasifik bölgesine ilişkin, "Çin'in bölgedeki angajmanı arttıkça bizim bakış açımızdan bazı sorunlu davranışlarda artış oldu" sözlerine yanıt verdi.Mao, "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir. ABD'nin, Pasifik Adaları'nın kalkınması konusunda samimi yardımlar yapacağını, bu ülkelerin kalkınma ve istikrar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.Blinken'ın, Çin'in bölgedeki "iyi yönetimleri baltalama ve yolsuzluğa teşvik etme suretiyle, bazı yağmacı ekonomik faaliyetler ve yatırımların" arkasında olduğuna yönelik sözlerini de değerlendiren Mao, "Çin'in nüfuz ya da sözde jeostratejik bir varlık veya etki alanı yaratmak için herhangi bir ülkeyle rekabet etme niyeti yok" değerlendirmesinde bulundu.
çin
tonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074057359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fae7192b552cdde1f6431f58d3d94aaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, abd, tonga, antony blinken
çin, abd, tonga, antony blinken

Çin'den ABD'ye: Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değil

13:47 27.07.2023
© AFP 2023 / TUPOU VAIPULUAntony Blinken- Tonga
Antony Blinken- Tonga - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / TUPOU VAIPULU
Abone olTelegram
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tonga Krallığı ziyaretinde Çin'in davranışlarını 'sorunlu' olarak nitelendirmesinin ardından, "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir" açıklaması yaptı.
Sözcü Mao, düzenlediği günlük basın toplantısında, Blinken'ın Tonga Krallığı'nı ziyareti sırasında Pasifik bölgesine ilişkin, "Çin'in bölgedeki angajmanı arttıkça bizim bakış açımızdan bazı sorunlu davranışlarda artış oldu" sözlerine yanıt verdi.
Mao, "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir. ABD'nin, Pasifik Adaları'nın kalkınması konusunda samimi yardımlar yapacağını, bu ülkelerin kalkınma ve istikrar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.
Blinken'ın, Çin'in bölgedeki "iyi yönetimleri baltalama ve yolsuzluğa teşvik etme suretiyle, bazı yağmacı ekonomik faaliyetler ve yatırımların" arkasında olduğuna yönelik sözlerini de değerlendiren Mao, "Çin'in nüfuz ya da sözde jeostratejik bir varlık veya etki alanı yaratmak için herhangi bir ülkeyle rekabet etme niyeti yok" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала