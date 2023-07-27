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https://sputniknews.com.tr/20230727/bos-evler-icin-tesvik-sistemi-onerisi-1074059268.html
Boş evler için 'teşvik sistemi' önerisi
Boş evler için 'teşvik sistemi' önerisi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'boş ev vergisi' konusunda, "Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:17+0300
2023-07-27T14:17+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
kiralık ev
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Adalet Bakanı Tunç, fahiş kira artışının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatarak, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuda uzlaşamazlarsa bu durumda davaya intikal edecek" dedi.Arabuluculuk uygulamasının, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu kaydeden Tunç, "Bu anlamda ara buluculuğun kira davalarında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu hem dava yükünü azaltacak hem de taraflar arasında uyuşmazlıkların daha barışçıl bir yöntemle çözümlenmesini sağlayacaktır. Hem de daha az masrafla hızlı bir şekilde sonuca ulaşılacaktır. Arabuluculuk uygulamasını kiracı ile kiralayan arasında barışı sağlayacak önemli bir müessese olarak görüyoruz. Tabii kira miktarlarındaki artış sonrasında dava sayılarında da belirli bir artış söz konusu oldu. Tahliye davalarında da belli bir artış söz konusu oldu. Şimdi bu arabuluculuk sistemiyle beraber bu artışın duracağını ve hatta azalacağına inanıyoruz. Tabii bu 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Önceden açılmış olan davalara mahkemeler bakmaya devam edecek" diye konuştu.'Evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil'Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili de, "Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığı'mızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar. Bu evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, kiralık ev
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, kiralık ev

Boş evler için 'teşvik sistemi' önerisi

14:17 27.07.2023
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'boş ev vergisi' konusunda, "Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir" dedi
Adalet Bakanı Tunç, fahiş kira artışının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatarak, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuda uzlaşamazlarsa bu durumda davaya intikal edecek" dedi.
Arabuluculuk uygulamasının, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu kaydeden Tunç, "Bu anlamda ara buluculuğun kira davalarında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu hem dava yükünü azaltacak hem de taraflar arasında uyuşmazlıkların daha barışçıl bir yöntemle çözümlenmesini sağlayacaktır. Hem de daha az masrafla hızlı bir şekilde sonuca ulaşılacaktır. Arabuluculuk uygulamasını kiracı ile kiralayan arasında barışı sağlayacak önemli bir müessese olarak görüyoruz. Tabii kira miktarlarındaki artış sonrasında dava sayılarında da belirli bir artış söz konusu oldu. Tahliye davalarında da belli bir artış söz konusu oldu. Şimdi bu arabuluculuk sistemiyle beraber bu artışın duracağını ve hatta azalacağına inanıyoruz. Tabii bu 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Önceden açılmış olan davalara mahkemeler bakmaya devam edecek" diye konuştu.

'Evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil'

Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili de, "Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığı'mızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar. Bu evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.
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