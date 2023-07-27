https://sputniknews.com.tr/20230727/benzinin-ardindan-motorine-zam-bekleniyor-1074039977.html
Benzinin ardından motorine zam bekleniyor
Benzinin ardından motorine zam bekleniyor
Benzine gelen 2 liralık zammın ardından motorinde 1.45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T08:14+0300
2023-07-27T08:14+0300
2023-07-27T08:17+0300
ekonomi
akaryakıt
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Döviz kurundaki değişiklikler akaryakıtta zam olarak yansımaya devam ediyor.Motorin grubunda 1.45 TL'lik zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.Benzinin litresi ise ortalama 36.05 satılıyor. 25 Temmuz'da benzine 2 lira zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/benzine-buyuk-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1073939549.html
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akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzinin ardından motorine zam bekleniyor
08:14 27.07.2023 (güncellendi: 08:17 27.07.2023) Abone ol
Benzine gelen 2 liralık zammın ardından motorinde 1.45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Döviz kurundaki değişiklikler akaryakıtta zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorin grubunda 1.45 TL'lik zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.
Benzinin litresi ise ortalama 36.05 satılıyor. 25 Temmuz'da benzine 2 lira zam gelmişti.