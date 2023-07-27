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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/bati-medyasi-ukrayna-karsi-taarruz-sirasinda-nato-techizatinin-beste-birini-kaybetti-1074074629.html
Batı medyası: Ukrayna, karşı taarruz sırasında NATO teçhizatının beşte birini kaybetti
Batı medyası: Ukrayna, karşı taarruz sırasında NATO teçhizatının beşte birini kaybetti
Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna ordusunun hazirandan bu yana devam eden karşı taarruz sırasında, NATO teçhizatının yaklaşık beşte birini kaybettiğini... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:47+0300
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Ukraynalı ve Batılı yetkililerin verdiği bilgiye dayandırılan haberde, Ukrayna ordusunun mevcut karşı taarruzu sırasında, NATO’dan aldığı teçhizatın yaklaşık beşte birini kaybettiği ifade edildi. Bu bağlamda, Ukrayna ordusunun taktiği değiştirme kararı aldığı kaydedildi. Komutanlar, yeni taktiğin zorla da olsa 'daha uygun bedele daha somut sonuçlar' elde etme fırsatını verdiğini anlattılar.FT, Ukrayna ordusunun, NATO zırhlı teçhizatı sayesinde mayın tarlaları üzerinden geçerek Rus ordusunun savunma hatlarını delmeye çalışmak yerine Rus mevzilerini bombalamaya odaklandığını yazdı.Yeni taktiğin Batı ülkelerinde soru işaretleri oluşturduğu belirtilen haberde, sorulardan birinin, tükenmek üzere olan topçu mühimmatın Ukrayna ordusuna yetip yetmeyeceği yönünde. Ancak bu taktiğin, kısa vadede, Ukrayna ordusuna tank ve savaş araçları kaybını azaltma fırsatını verdiği savunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html
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rusya, ukrayna, nato
rusya, ukrayna, nato

Batı medyası: Ukrayna, karşı taarruz sırasında NATO teçhizatının beşte birini kaybetti

21:47 27.07.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023
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Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna ordusunun hazirandan bu yana devam eden karşı taarruz sırasında, NATO teçhizatının yaklaşık beşte birini kaybettiğini belirtti.
Ukraynalı ve Batılı yetkililerin verdiği bilgiye dayandırılan haberde, Ukrayna ordusunun mevcut karşı taarruzu sırasında, NATO’dan aldığı teçhizatın yaklaşık beşte birini kaybettiği ifade edildi. Bu bağlamda, Ukrayna ordusunun taktiği değiştirme kararı aldığı kaydedildi. Komutanlar, yeni taktiğin zorla da olsa 'daha uygun bedele daha somut sonuçlar' elde etme fırsatını verdiğini anlattılar.
FT, Ukrayna ordusunun, NATO zırhlı teçhizatı sayesinde mayın tarlaları üzerinden geçerek Rus ordusunun savunma hatlarını delmeye çalışmak yerine Rus mevzilerini bombalamaya odaklandığını yazdı.
Yeni taktiğin Batı ülkelerinde soru işaretleri oluşturduğu belirtilen haberde, sorulardan birinin, tükenmek üzere olan topçu mühimmatın Ukrayna ordusuna yetip yetmeyeceği yönünde. Ancak bu taktiğin, kısa vadede, Ukrayna ordusuna tank ve savaş araçları kaybını azaltma fırsatını verdiği savunuldu.
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