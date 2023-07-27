https://sputniknews.com.tr/20230727/avrupa-merkez-bankasindan-politika-faizi-karari-1074062527.html
Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı
Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T15:21+0300
2023-07-27T15:21+0300
2023-07-27T15:27+0300
dünya
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
faiz artırımı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı
avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı
Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı
15:21 27.07.2023 (güncellendi: 15:27 27.07.2023) Abone ol
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.