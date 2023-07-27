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SON DAKİKA | Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
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Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı
Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı
avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası'ndan politika faizi kararı

15:21 27.07.2023 (güncellendi: 15:27 27.07.2023)
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
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