‘Avrasya güçleri yeni bir Afrika mimarisi oluşturuyor’

“Doların alternatifinin aranması bile Amerika için bir kabus, yeni de değil, 5-10 senelik geçmişe sahip. Ama her geçen gün alternatifler konuşuluyor. Dünya sahnesinde yeni oluşumlar güçleniyor. Güney Afrika’da düzenlenecek BRICS zirvesi yeni bir Bretton Woods olabilir. Ama bazılarının beklediği gibi altın karşılığı yeni BRICS parasının çıkması için henüz erken. O yöne doğru gidişat var. Rusya’da özellikle Sergey Glazyev dahil Avrasya Ekonomik Topluluğu’nda epeydir üzerinde çalışılıyor, tartışmalar yapılıyor. BRICS bankasının başkanı, eski Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff de bu vesileyle Putin ile görüştü. Gelen bilgilere göre Güney Afirka’da atılacak ilk adım 5R formülü, yani 5 BRICS üyesi Rusya, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika para birimlerinin hepsi R harfi ile başlıyor. Ruble, rupi, renminbi, rand ve real. Çin başta olmak üzere bu ülkeler artık dünya ticaretinin önemli kısmını ellerinde tutuyorlar. Kendi aralarında ticareti kendi paralarıyla yapacaklar. Bu zaten başladı. BRICS bankasını IMF gibi kurumsal hale getirecekler. İlerideki BRICS parasına doğru bir yol haritası çizilecek. Zaten zirvede BRICS üyelerinin artması da söz konusu. Amerika’da Arjantin’i tehdit etmişler, şimdilik geri adım atmış ama çok talipli var. Çin Dışişleri Bakanlığı’na Wang Yi’nin Türkiye’ye gelmesi, BRICS ile ilgili olabilir. Mesele şu, doların tahtı sallanıyor ve yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Ukrayna’daki savaşın süreci hızlandırdığı söylenebilir.”