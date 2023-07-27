Av. Nakıpoğlu: 'Nafaka mağduruyuz' diyen gruplara ‘Dosyalarınızı görelim’ dedik, 7 yıldır ses yok

"Bu tartışma 2016’dan beri sürüyor. Bu meseleyi yoksulluğun derinleşme koşullarını ele almadan açıklamak mümkün değil. Yoksulluğun üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz fakat bunun karşılığı medeni kanunun 175. Maddedeki nafaka düzenlemesini değiştirmek değil. Halihazırda kadınlar zaten boşanmayla bu ülkede yoksulluğa düşüyor.

İstanbul Barosu olarak 2016 ve 2017 yıllarında araştırma yapmıştık ve o günün rakamlarına göre aylık ortalama 400 liralık nafakadan bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda çok önemli bir kararı var, yoksulluk nafakasının özünde ahlaki değer ve sosyal yardımlaşma düşüncesi yatar diyor. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf ister kadın ister erkek olsun ki erkekler de nafaka isteyebiliyor. Buradaki kriter yoksulluğun anlamının belirlenmesi. Türkiye’de süresiz nafaka diye bir şey yok. Erkeklerin bahsetmiş olduğu iştirak nafakası. Erkekler bu konuda çocuklarına bile nafaka vermek istemiyorlar. Ben nafaka vereceğim sen evde mi yatacaksın diyorlar... Bin lirayla mı evde yan gelip yatacak bu kadınlar? Hangi paradan bahsediyorlar?

Nafakanın kaldırılması, sürdürülmesinden çok daha kolay çünkü kadın bin lirayla geçinemeyeceğinden iş bulmak zorunda ve iş bulduğu anda nafaka kesilmiş oluyor. Aynı şekilde yeniden evlendiği zaman da nafaka kesiliyor. Aile Mahkemeleri’nde hakkaniyet işliyor. Babaları ya da kocaları tarafından hiç çalıştırılmamış kadınların sayıları yüksek. Hayata geçiş süreci olacak ama o parayla kim geçinebilir ki? diploması olmayan ya da iş tecrübesi olmadığı için iş bulması da zorlaşıyor.

Kadınlar evde şiddet de görse boşanamasın, o evde kalsın istiyorlar. Bütün dertleri bu. Rakamlar istihdamda ve eğitimde fırsat eşitsizliğini gösteriyor. Sosyal devlet diyorlar... Kreş mi var? Asgari ücret alan kadın kreş parasından yakınıyor, nasıl geçineceğim diyor? O zaman evimde oturayım boşanmayayım diyor. Boşanmış İnsanlar Platformu ya da Nafaka Mağdurları Platformu’na 7 yıldır dosyaları getirin biz de bir bakalım diyoruz ama yok. İstihdam ve eğitimde bu eşitsizliğe tamam deyip, kadın ortada olmasın, okullar ayrılsın deyip kadınları toplumdan silmeye çalışıyorsunuz ama kadın artık yapamıyorum deyip kendi hayatımı kurmak istiyorum dediğinde sudan çıkmış balık... Öyle bir şey olabilir mi? Birçok ülkede sınırsız nafaka var bizim ülkemizde yok. Meseleyi sadece kadınları cendereye almak için araç olarak kullanıyorlar ama biz müsaade etmeyeceğiz.