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https://sputniknews.com.tr/20230727/ari-yetistiricileri-birligi-1-kilogram-balin-maliyeti-127-tl-1074067663.html
Arı Yetiştiricileri Birliği: 1 kilogram balın maliyeti 127 TL
Arı Yetiştiricileri Birliği: 1 kilogram balın maliyeti 127 TL
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 2023 yılı bal maliyetini açıkladı. Şahin, 1 kilogram kır çiçek-yüksek yayla balının maliyetinin 127.21 TL olduğunu... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:57+0300
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Sivas’ta basın toplantısı düzenledi. Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, arıcılık sektörünün sorun ve sıkıntıları ele alındı.Toplantıda konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, 1 Kilogram kır çiçek-yüksek yayla balının maliyetini açıkladı. Şahin, “Biz her sene Haziran ayında maliyet açıklıyoruz. Kalem kalem açıkladığımız maliyeti Bakanlığa da gönderiyoruz. 1 kilogram balın arıcı arkadaşıma maliyeti 127 lira. Bu fiyatın altına bal verdiğiniz zaman sektörü bitirirsiniz. Ben özellikle 127 liranın altında hiçbir arıcımın bal vermemesini istiyorum. Buradan arıcılara sesleniyorum. 50 yıldır bu sektörün içindeyim, size de yalvarıyorum. Direnmemiz gerekiyor” diye konuştu.‘Bizler gibi sanayici ve marketler de denetlensin’TAB Başkanı Ziya Şahin, market ve sanayicilerin denetlenmesi gerektiğini ifade etti:2023 yılı hasat döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Şahin, “Kazasız belasız evinize ocağınıza gitmenizi diliyorum. Yüzünüzün akıyla hasat dönemini tamamlamanızı diliyorum” şeklinde konuştu.
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market, bal, zam, denetim
market, bal, zam, denetim

Arı Yetiştiricileri Birliği: 1 kilogram balın maliyeti 127 TL

16:57 27.07.2023
© AABal
Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 2023 yılı bal maliyetini açıkladı. Şahin, 1 kilogram kır çiçek-yüksek yayla balının maliyetinin 127.21 TL olduğunu ifade etti.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Sivas’ta basın toplantısı düzenledi. Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, arıcılık sektörünün sorun ve sıkıntıları ele alındı.
Toplantıda konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, 1 Kilogram kır çiçek-yüksek yayla balının maliyetini açıkladı. Şahin, “Biz her sene Haziran ayında maliyet açıklıyoruz. Kalem kalem açıkladığımız maliyeti Bakanlığa da gönderiyoruz. 1 kilogram balın arıcı arkadaşıma maliyeti 127 lira. Bu fiyatın altına bal verdiğiniz zaman sektörü bitirirsiniz. Ben özellikle 127 liranın altında hiçbir arıcımın bal vermemesini istiyorum. Buradan arıcılara sesleniyorum. 50 yıldır bu sektörün içindeyim, size de yalvarıyorum. Direnmemiz gerekiyor” diye konuştu.

‘Bizler gibi sanayici ve marketler de denetlensin’

TAB Başkanı Ziya Şahin, market ve sanayicilerin denetlenmesi gerektiğini ifade etti:
“Market zincirlerine de çağrıda bulunmak istiyorum. Sanayiciler; bugüne kadar kilosunu 50-60 TL’den aldığınız balı yüzde 40 kar ile verdiniz. Marketlerde de geçen sene bizden 60 liraya alınan ballar 250 lira. Buradan Ticaret Bakanımıza sesleniyorum. Bizler kontrol edildiği kadar biraz da bunlar kontrol edilsin. Yüzde 400 gibi bir karla tüketiciye vermek kimin vicdanına sığar? Burada mağdur edilen dağdaki, barakadaki yılanla, akreple yaşayan arıcıdır. Sanayicilere de, market zincirlerine de sesleniyorum. Biraz az kazanacaklar. Ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemden geçiyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. Arıcılar ve birlikler elini taşın altına koyduğu kadar sanayiciler ile market zincirlerinin de koymasını bekliyoruz.”
2023 yılı hasat döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Şahin, “Kazasız belasız evinize ocağınıza gitmenizi diliyorum. Yüzünüzün akıyla hasat dönemini tamamlamanızı diliyorum” şeklinde konuştu.
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