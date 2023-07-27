Arı Yetiştiricileri Birliği: 1 kilogram balın maliyeti 127 TL

“Market zincirlerine de çağrıda bulunmak istiyorum. Sanayiciler; bugüne kadar kilosunu 50-60 TL’den aldığınız balı yüzde 40 kar ile verdiniz. Marketlerde de geçen sene bizden 60 liraya alınan ballar 250 lira. Buradan Ticaret Bakanımıza sesleniyorum. Bizler kontrol edildiği kadar biraz da bunlar kontrol edilsin. Yüzde 400 gibi bir karla tüketiciye vermek kimin vicdanına sığar? Burada mağdur edilen dağdaki, barakadaki yılanla, akreple yaşayan arıcıdır. Sanayicilere de, market zincirlerine de sesleniyorum. Biraz az kazanacaklar. Ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemden geçiyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. Arıcılar ve birlikler elini taşın altına koyduğu kadar sanayiciler ile market zincirlerinin de koymasını bekliyoruz.”