https://sputniknews.com.tr/20230727/antalyanin-kas-ilcesindeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074069651.html
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T18:31+0300
2023-07-27T18:31+0300
2023-07-27T18:31+0300
yaşam
antalya
kaş
orman yangını
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Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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antalya, kaş, orman yangını
antalya, kaş, orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.