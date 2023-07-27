https://sputniknews.com.tr/20230727/antalyanin-kas-ilcesindeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074069651.html

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T18:31+0300

2023-07-27T18:31+0300

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yaşam

antalya

kaş

orman yangını

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Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

antalya

kaş

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2023

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antalya, kaş, orman yangını