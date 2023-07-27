https://sputniknews.com.tr/20230727/akaryakit-fiyatlarinda-yil-sonu-tahmini-1074051721.html

Akaryakıt fiyatlarında 'yıl sonu' tahmini

Akaryakıt fiyatlarında 'yıl sonu' tahmini

Akaryakıta gelen zamlar gündemdeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T12:51+0300

2023-07-27T12:51+0300

2023-07-27T12:51+0300

ekonomi

zam

akaryakıt

akaryakıt zammı

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ÖTV tutarlarındaki artış sonrası akaryakıttaki 6 lira zam gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurlarındaki değişiklikle birlikte son olarak motorine 28 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.45 TL zam bekleniyor.Gazete Duvar'ın haberinde sektör kaynaklarından edinilen bilgilere yer verildi. Buna göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230727/benzinin-ardindan-motorine-zam-bekleniyor-1074039977.html

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zam, akaryakıt, akaryakıt zammı