https://sputniknews.com.tr/20230727/akaryakit-fiyatlarinda-yil-sonu-tahmini-1074051721.html
Akaryakıt fiyatlarında 'yıl sonu' tahmini
Akaryakıt fiyatlarında 'yıl sonu' tahmini
Akaryakıta gelen zamlar gündemdeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:51+0300
2023-07-27T12:51+0300
2023-07-27T12:51+0300
ekonomi
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
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ÖTV tutarlarındaki artış sonrası akaryakıttaki 6 lira zam gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurlarındaki değişiklikle birlikte son olarak motorine 28 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.45 TL zam bekleniyor.Gazete Duvar'ın haberinde sektör kaynaklarından edinilen bilgilere yer verildi. Buna göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/benzinin-ardindan-motorine-zam-bekleniyor-1074039977.html
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zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
Akaryakıt fiyatlarında 'yıl sonu' tahmini
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Akaryakıta gelen zamlar gündemdeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.
ÖTV tutarlarındaki artış sonrası akaryakıttaki 6 lira zam gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurlarındaki değişiklikle birlikte son olarak motorine 28 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.45 TL zam bekleniyor.
Gazete Duvar'ın haberinde sektör kaynaklarından edinilen bilgilere yer verildi. Buna göre, 2023 yılının sonunda fiyatların 45 lira bandında olması bekleniyor.