https://sputniknews.com.tr/20230727/afad-duyurdu-marmara-denizinde-deprem-1074049532.html

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmara denizi

marmara depremi

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.32'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği, 11.75 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/resmi-gazetede-yayimlandi-deprem-bolgesinde-yapilandirma-taksitleri-karari-1074040120.html

türkiye

marmara denizi

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marmara denizi, marmara depremi, afad