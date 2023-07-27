https://sputniknews.com.tr/20230727/afad-duyurdu-marmara-denizinde-deprem-1074049532.html
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:13+0300
2023-07-27T12:13+0300
2023-07-27T12:13+0300
türkiye
marmara denizi
marmara depremi
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.32'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği, 11.75 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/resmi-gazetede-yayimlandi-deprem-bolgesinde-yapilandirma-taksitleri-karari-1074040120.html
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marmara denizi, marmara depremi, afad
marmara denizi, marmara depremi, afad
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
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AFAD, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.32'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği, 11.75 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.