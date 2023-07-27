https://sputniknews.com.tr/20230727/abdulkadir-selvi-kilicdaroglunun-talimatini-yazdi-bunu-yapan-olursa-yolumuzu-ayiririz-1074039507.html
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun talimatını yazdı: Bunu yapan olursa yolumuzu ayırırız
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun talimatını yazdı: Bunu yapan olursa yolumuzu ayırırız
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüştüğü akşam yemeğinde, "Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T07:22+0300
2023-07-27T07:22+0300
2023-07-27T07:23+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
yemek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu neden gelgit yaşıyor" başlıklı yazısında söz konusu görüşmeyi mercek altına aldı.Selvi, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, "Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya önünde konuşmayın" talimatı verdiğini yazdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle çalkantılı bir süreçte bir araya geldi. Belediye başkanları ile toplantı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu düellosu şeklinde geçmişti. Bu arada Bülent Kerimoğlu’nun hakkını da yemek istemem. Yaptığı çıkışla Ekrem İmamoğlu’nun dengesini bozmayı başardı. Parti meclisi toplantısı ise Kılıçdaroğlu açısından bir yenilgi olarak sonuçlandı. Çünkü 60 kişilik PM’de muhalefet 31 sayısına ulaştı. Kılıçdaroğlu kendi seçtirdiği PM’de azınlıkta kaldı.Ama milletvekilleriyle toplantıda tablonun farklı olduğu söyleniyor. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun toparlamaya çalıştığı izlenimi edinmiş.Yemekli toplantıda sadece Kılıçdaroğlu konuşmuş. Milletvekilleri söz almamış. Milletvekillerine, 'Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya önünde konuşmayın. Meşru zeminlerde en ağır konuşmaları yapalım ama medya önünde yapmayalım. Size partici meseleleri soracaklar, bu konuda bir şey söylemeyin. Bunu yapmanız partililerin moralini bozuyor. Bunu yapan olursa onlarla yolumuzu ayırırız' diye konuşuyor."
https://sputniknews.com.tr/20230726/kilicdaroglu-ve-aksener-milletvekilleriyle-yemekte-bir-araya-geldi-1073988501.html
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, yemek
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, yemek
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun talimatını yazdı: Bunu yapan olursa yolumuzu ayırırız
07:22 27.07.2023 (güncellendi: 07:23 27.07.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüştüğü akşam yemeğinde, "Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya önünde konuşmayın" dediğini yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu neden gelgit yaşıyor" başlıklı yazısında söz konusu görüşmeyi mercek altına aldı.
Selvi, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, "Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya önünde konuşmayın" talimatı verdiğini yazdı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle çalkantılı bir süreçte bir araya geldi. Belediye başkanları ile toplantı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu düellosu şeklinde geçmişti. Bu arada Bülent Kerimoğlu’nun hakkını da yemek istemem. Yaptığı çıkışla Ekrem İmamoğlu’nun dengesini bozmayı başardı. Parti meclisi toplantısı ise Kılıçdaroğlu açısından bir yenilgi olarak sonuçlandı. Çünkü 60 kişilik PM’de muhalefet 31 sayısına ulaştı. Kılıçdaroğlu kendi seçtirdiği PM’de azınlıkta kaldı.
Ama milletvekilleriyle toplantıda tablonun farklı olduğu söyleniyor. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun toparlamaya çalıştığı izlenimi edinmiş.
Yemekli toplantıda sadece Kılıçdaroğlu konuşmuş. Milletvekilleri söz almamış. Milletvekillerine, 'Biz CHP’yiz, biz aileyiz. Partici meseleleri medya önünde konuşmayın. Meşru zeminlerde en ağır konuşmaları yapalım ama medya önünde yapmayalım. Size partici meseleleri soracaklar, bu konuda bir şey söylemeyin. Bunu yapmanız partililerin moralini bozuyor. Bunu yapan olursa onlarla yolumuzu ayırırız' diye konuşuyor."