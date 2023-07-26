https://sputniknews.com.tr/20230726/yunanistana-yardim-icin-gonderilen-hava-araclari-544-ton-su-atimi-gerceklestirdi-1073983632.html
Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T00:20+0300
2023-07-26T00:20+0300
2023-07-26T00:20+0300
dünya
türkiye
yunanistan
yangın
tarım ve orman bakanlığı
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Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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türkiye, yunanistan, yangın, tarım ve orman bakanlığı
türkiye, yunanistan, yangın, tarım ve orman bakanlığı
Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.