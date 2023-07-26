https://sputniknews.com.tr/20230726/yasli-bakim-merkezinde-yangin-23-kisi-hastaneye-46-kisi-cevre-bakimevlerine-sevk-edildi-1073984604.html
Yaşlı bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye, 46 kişi çevre bakımevlerine sevk edildi
Yaşlı bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye, 46 kişi çevre bakımevlerine sevk edildi
İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T01:06+0300
2023-07-26T01:06+0300
2023-07-26T01:10+0300
türkiye
beylikdüzü
bakım evi
yaşlı
yangın
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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binanın çatısından su sıkarak yangına müdahale etti ve içeri girerek yangını kontrol altına aldı.İstanbul Valiliği tarafından bakımeviyle ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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beylikdüzü, bakım evi, yaşlı, yangın
beylikdüzü, bakım evi, yaşlı, yangın
Yaşlı bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye, 46 kişi çevre bakımevlerine sevk edildi
01:06 26.07.2023 (güncellendi: 01:10 26.07.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen 46 bakımevi sakininin ise çevre bakımevlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binanın çatısından su sıkarak yangına müdahale etti ve içeri girerek yangını kontrol altına aldı.
İstanbul Valiliği tarafından bakımeviyle ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2’si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakımevi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir."