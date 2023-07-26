https://sputniknews.com.tr/20230726/yasli-bakim-merkezinde-yangin-23-kisi-hastaneye-46-kisi-cevre-bakimevlerine-sevk-edildi-1073984604.html

Yaşlı bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye, 46 kişi çevre bakımevlerine sevk edildi

Yaşlı bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye, 46 kişi çevre bakımevlerine sevk edildi

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T01:06+0300

2023-07-26T01:06+0300

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türkiye

beylikdüzü

bakım evi

yaşlı

yangın

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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binanın çatısından su sıkarak yangına müdahale etti ve içeri girerek yangını kontrol altına aldı.İstanbul Valiliği tarafından bakımeviyle ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

türkiye

beylikdüzü

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beylikdüzü, bakım evi, yaşlı, yangın