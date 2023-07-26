https://sputniknews.com.tr/20230726/ust-uste-14-yildir-azaliyor-japonyanin-nufusu-rekor-hizla-kuculuyor-1074009636.html

Üst üste 14 yıldır azalıyor: Japonya'nın nüfusu rekor hızla küçülüyor

Üst üste 14 yıldır azalıyor: Japonya'nın nüfusu rekor hızla küçülüyor

Gelişmiş ülkeler içinde nüfus düşüşü ve yaşlanması sorunlarını en akut yaşayan Japonya'da üst üste 14. yılda nüfus azaldı. 2022'de Japon vatandaşlarının... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T15:19+0300

2023-07-26T15:19+0300

2023-07-26T15:53+0300

dünya

japonya

nüfus

azalma

düşüş

asya

asya & pasifik

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Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın 1 Ocak 2023 itibarıyla ikamet kayıtlarına dayalı nüfus verileri bugün açıklandı. Buna göre Japonya vatandaşlarının nüfusu 2022'de önceki yıla kıyasla yaklaşık 801 bin veya yüzde 0.65 azalarak 122.4 milyona indi. 2022, Japonya vatandaşlarının nüfusunun üst üste azaldığı 14. yıl oldu. Üstelik ilk kez 47 vilayetin tamamında nüfus düşüşü yaşandı.Bu, 1968'de karşılaştırılabilir verilerin toplanmaya başlamasından bu yana görülen en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.Yabancılar dahil edildiğinde Japonya'nın toplam nüfusu 125.4 milyon oldu. Bu da önceki yılki toplamdan yaklaşık 511 bin daha az.Yine de adresi Japonya'da kayıtlı bulunan yabancı sakinlerde 289 bin 498 ya da yüzde 10.7'lik artış saptandı. 2013'ten beri istatistiklere dahil edilen Japonya'nın yabancı nüfusu, 2 milyon 993 bin 839'a ulaşarak 2021'den 2022'ye yıldan yıla en büyük artışı gerçekleştirdi. Yabancı sakinler, halihazırda Japonya'daki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 2.4'ünü oluşturuyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi konumundaki Japonya, düşük doğum ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük göç oranları göz önüne alındığında, sanayileşmiş ülkelerin tümünden daha hızlı yaşlanıyor.Küçük prenslik Monako'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke Japonya'da ölümler nedeniyle bölgeler ıssızlaşıyor: Tüm belediyelerin yarısından fazlası nüfusu azalmış bölge ilan edildi. Milyonlarca ev boş ve sahipsiz kaldı. 1.2 milyondan fazla küçük işletme, halefi olmayan yaklaşık 70 yaşındaki kişilere ait. Gidecek çocuk, genç olmadığından okullar kapalı.Bu eğilimden Japonya'nın yeraltı dünyası da nasibini aldı. Yakuzaların çoğu 50 yaşın üzerinde ve 70'li yaşlardaki yakuza sayısı 20'li yaşlardakilerden daha fazla. 60, 70 ve hatta 80'li yaşlarında 'gümüş' yıldızların doğduğu yaşlı pornosuna da rağbet artıyor. 2008'de zirveyi gören Japonya nüfusu, o zamandan beri doğum oranının azalması nedeniyle istikrarlı şekilde küçüldü. 2022'de Japonya'da sadece 771 801 doğum olmasıyla kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez yenidoğan sayısı 800 binin altına indi. Geçen yıl Japonya'daki ölümler ise 1.56 milyonu geçerek rekor seviyeye ulaştı.Ocak ayında doğum oranını artırmak için 'ya şimdi ya da asla' alarmı veren ve "Ulusumuz toplumsal işlevlerini sürdüremez hale gelmenin eşiğinde" uyarısında bulunan Başbakan Fumio Kişida, 2030 yılına kadar nüfus düşüşünü durdurma hedefini koydu.Bunun için kesenin ağzını açan Kişida, doğum-yetiştirme ödeneklerini ve yüksek öğrenim sübvansiyonlarının artırılmasını içeren yeni bir çocuk bakım paketi için gelecek üç yıl boyunca yıllık yaklaşık 3.5 trilyon yen (25.2 milyar dolar) fon sağlamayı taahhüt etti.Japonya'nın geleneksel 'göçmenlere kapalı kapı' politikasında da değişikliğe giden Kişida, yabancıların çalışmasına izin verilen iş kategorilerinin kapsamını genişletti ve gelecekte daimi ikamet hakkına kapıyı açtı.Ancak uzmanlar, tüm bu adımların, Japon nüfusunun azalmasının altında yatan temel sorunları çözmediği görüşünde. Uzmanlara göre muhafazakar hükümetin maaşları artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, toplumu azınlıklar ve Japon kökenli olmayanlar için daha kapsayıcı hale getirmek, yabancı işçileri Japonya'ya taşınmaya ve kalmaya çekmek için daha fazlasını yapması gerekiyor. Nitekim yaklaşık 300 küçük kasaba, daha çocuk dostu ortamlar yaratmaya yönelik politikalarla cömert ödemelerin kombinasyonu sayesinde doğumları önemli ölçüde artırdı.

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japonya, nüfus, azalma, düşüş, asya, asya & pasifik