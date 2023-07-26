https://sputniknews.com.tr/20230726/ukrayna-guvenlik-servisi-ekim-2022de-kirim-koprusunu-havaya-ucurma-olayina-karistigini-itiraf-etti-1074025908.html

Ukrayna Güvenlik Servisi, Ekim 2022'de Kırım köprüsünü havaya uçurma olayına karıştığını itiraf etti

Ukrayna Güvenlik Servisi, Ekim 2022'de Kırım köprüsünü havaya uçurma olayına karıştığını itiraf etti

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, Ekim 2022’deki Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısının arkasında başında bulunduğu kurumun olduğunu açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T19:25+0300

2023-07-26T19:25+0300

2023-07-26T19:25+0300

ukrayna krizi

kırım köprüsü

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/08/1062093952_0:129:2193:1363_1920x0_80_0_0_8a11070a765752256027582566ff2aeb.jpg

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ekim 2022’de gerçekleştirilen Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısının arkasında başında bulunduğu kurum mensuplarının olduğunu söyledi.Ukrayna’da yayın yapan çevirimiçi gazete Strana.ua'nın Telegram kanalında yayınlanan bir videoda Malyuk, “Birçok farklı operasyon, özel operasyonlar var, bazılarını zaferden sonra herkesin öğreneceği şekilde konuşabiliriz, bazılarından ise hiç bahsetmeyeceğiz. Meslektaşım bugün ilgili tişörtü giydi, bu bizim uygulamalarımızdan biri, yani geçen yıl 8 Ekim'de Kırım Köprüsü’nün yıkılması” diye konuştu.Ukrayna medya kuruluşlarının yazdığı üzere bugün SBU ve Ukrpoçta (Ukrayna Postası) güvenlik servisinin faaliyetlerine ve ‘ülkenin savunmasına katkısına’ adanmış bir posta pulu sundu. Sunum sırasında Ukrpoçta Başkanı İgor Smelyansky, üzerinde yanan Kırım Köprüsü’nün bir fotoğrafının bulunduğu ve ‘Köprüleri bizden başka kim yakacak. SBU” yazılı bir tişört giydi.Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, mayıs sonlarında yaptığı açıklamada Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısıyla ilgili ‘geçişi kesilmesi gereken lojistik yol’ yorumunda bulunarak, saldırının arkasında Kiev'in olduğunu dolaylı olarak kabul etmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım köprüsü, rusya, ukrayna