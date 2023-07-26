https://sputniknews.com.tr/20230726/uefa-avrupa-konferans-ligi-2-eleme-turunun-ilk-ayagi-5-macla-basladi-1073986185.html
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T02:22+0300
2023-07-26T02:22+0300
2023-07-26T02:22+0300
spor
uefa avrupa konferans ligi
eleme
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
uefa avrupa konferans ligi, eleme
uefa avrupa konferans ligi, eleme
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
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Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:
Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1
The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1
Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1
Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3
Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0
Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.