UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230726/uefa-avrupa-konferans-ligi-2-eleme-turunun-ilk-ayagi-5-macla-basladi-1073986185.html
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı
Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T02:22+0300
2023-07-26T02:22+0300
spor
uefa avrupa konferans ligi
eleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068287128_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4593a81e87777a3df1cc9290e19c262f.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068287128_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3224b4c46684a6fa0fa95b7473140099.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa avrupa konferans ligi, eleme
uefa avrupa konferans ligi, eleme

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı

02:22 26.07.2023
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:
Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1
The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1
Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1
Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3
Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0
Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала