https://sputniknews.com.tr/20230726/tobb-baskani-hisarciklioglu-ticari-krediler-aniden-ve-cok-sert-bir-sekilde-kesilmemeli-1074022308.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:53+0300
2023-07-26T17:53+0300
2023-07-26T17:53+0300
rifat hisarcıklıoğlu
türkiye
tobb
kredi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirterek, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı" ifadelerini kullandı.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, "Sanayimizin ve Üretim Hayatımızın Sorunlarının Çözümünde Çatı Örgütümüz TOBB’un Rolü, Önemi ve Beklentilerimiz" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve meclis üyeleri katıldı.Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, milli gelir içinde sanayinin payının yüzde 27’ye geldiğini ve son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını söyledi.Sanayi yatırımlarındaki gelişmenin bir göstergesi niteliğindeki OSB sayısının son 20 senede 191'den 393'e yükseldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, kredi
rifat hisarcıklıoğlu, tobb, kredi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirterek, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, "Sanayimizin ve Üretim Hayatımızın Sorunlarının Çözümünde Çatı Örgütümüz TOBB’un Rolü, Önemi ve Beklentilerimiz" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, milli gelir içinde sanayinin payının yüzde 27’ye geldiğini ve son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını söyledi.
Sanayi yatırımlarındaki gelişmenin bir göstergesi niteliğindeki OSB sayısının son 20 senede 191'den 393'e yükseldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
"OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. Yine imalat sanayi yıllık ihracatı 240 milyar doları aşarak rekor kırdı.Tüm bu başarılarda belki de en büyük pay sizlere ait. Yine sizlerin gayretleriyle, İstanbul Sanayi Odamız, faaliyetlerini ve kurumsal kapasitesini her geçen sene genişletiyor.
İnovasyondan çevreye, teknolojiden üniversite-sanayi iş birliğine kadar pek çok alanda, kapsamlı çalışmalar yaparak sanayicimize yeni ufuklar ve imkânlar kazandırıyor. KOBİ'lerimizin gelişmesine ve büyümesine destek oluyor. İşte tüm bunlar, sanayinin baş şehrine yakışan, çağdaş bir hizmet anlayışıdır."