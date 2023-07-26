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SON DAKİKA | KPSS tercih sonuçları açıklandı
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https://sputniknews.com.tr/20230726/sudani-kum-firtinasi-vurdu-1074015649.html
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Sudan’ın başkenti Hartum’u kum fırtınası vurdu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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kum fırtınası
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afrika
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Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi. Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı kentte solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/meksikada-kum-firtinasi-3-sehirde-elektrik-kesildi-1073831873.html
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Sudan’ı kum fırtınası vurdu
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sudan, kum fırtınası, hartum, afrika, hava kirliliği, video
sudan, kum fırtınası, hartum, afrika, hava kirliliği, video

Sudan’ı kum fırtınası vurdu

15:39 26.07.2023 (güncellendi: 15:51 26.07.2023)
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Sudan’ın başkenti Hartum’u kum fırtınası vurdu.
Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi.
Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı kentte solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
Meksika’da meydana gelen kum fırtınası 3 şehirde elektrik kesintilerine ve maddi hasara yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
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Meksika’da kum fırtınası: 3 şehirde elektrik kesildi
22 Temmuz, 01:18
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