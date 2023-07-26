https://sputniknews.com.tr/20230726/sudani-kum-firtinasi-vurdu-1074015649.html
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Sudan’ın başkenti Hartum’u kum fırtınası vurdu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:39+0300
2023-07-26T15:39+0300
2023-07-26T15:51+0300
dünya
sudan
kum fırtınası
hartum
afrika
hava kirliliği
video
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Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi. Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı kentte solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/meksikada-kum-firtinasi-3-sehirde-elektrik-kesildi-1073831873.html
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Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
2023-07-26T15:39+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
sudan, kum fırtınası, hartum, afrika, hava kirliliği, video
sudan, kum fırtınası, hartum, afrika, hava kirliliği, video
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
15:39 26.07.2023 (güncellendi: 15:51 26.07.2023) Abone ol
Sudan’ın başkenti Hartum’u kum fırtınası vurdu.
Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi.
Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı kentte solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.