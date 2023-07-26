https://sputniknews.com.tr/20230726/sputnik-litvanya-sef-editoru-rus-medyasinda-calistigi-icin-hapiste-tutuldugu-letonyayi-terk-etti-1074000861.html
Sputnik Litvanya şef editörü, Rus medyasında çalıştığı için hapiste tutulduğu Letonya’yı terk etti
Sputnik Litvanya şef editörü, Rus medyasında çalıştığı için hapiste tutulduğu Letonya’yı terk etti
Sputnik’in Litvanya servisinin şef editörü Marat Kasem’in, Rus medyasında çalıştığı için bir süre hapiste kaldığı Letonya’dan ayrıldığı belirtildi. Letonya... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:59+0300
2023-07-26T11:59+0300
2023-07-26T11:59+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hakkındaki kovuşturmanın yeniden başlatılmasından endişelendiği için Marat Kasem, elindeki imkanlardan yararlandı ve bu ülkeyi (Letonya) terk etti” dedi.Zaharova, “Zira Letonya otoritelerinin gazeteci Kasem’i rahat bırakmayacakları açıktı” diye ekledi.Kasem, vatandaşı olduğu Letonya’da tutulduğu hapishaneden nisan ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Daha sonra şef editöre Letonya yasalarını çiğnediği suçlaması ile para cezası verildi. Kasem’in bu cezayı ödediği ve hakkındaki suçlamanın düşürüldüğü biliniyor.Sputnik Litvanya şef editörü Kasem, son senelerdeyse Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayıp çalışıyordu ve Sputnik Litvanya’yı buradan yönetiyordu. Kasem geçtiğimiz aralık ayında ailesini görmek adına Letonya’ya gittiğindeyse gözaltına alındı ve ocak ortasında Riga’daki bir mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildi.Kasem’in gözaltına alınıp tutuklanması, Avrupa ve Baltık ülkelerinde Rus medyasına karşı bir dizi kapatma kararının alındığı bir döneme denk geldi.Nitekim o dönem Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kasem’in, Letonya yasalarını çiğnediği gerekçesiyle tutuklanmasını, ‘diktatör rejimlerin, kendiyle fikir uyuşmazlığı yaşayanlara karşı uyguladığı terör’olarak niteleyip kınamıştı.Sputnik servislerinin bağlı oldukları Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının genel müdürü Dmitriy Kiselev de “Bunların hepsi, bir insanın gazetecilik yapması, görüşleri ve aktardığı bilgiler yüzünden tutuklanabileceği Avrupa kanunsuzluğu içerisinde yaşanıyor” eleştirisini yapmıştı.
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sputnik, letonya, sputnik letonya, marat kasem, hapis, hapis cezası
sputnik, letonya, sputnik letonya, marat kasem, hapis, hapis cezası
Sputnik Litvanya şef editörü, Rus medyasında çalıştığı için hapiste tutulduğu Letonya’yı terk etti
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Sputnik’in Litvanya servisinin şef editörü Marat Kasem’in, Rus medyasında çalıştığı için bir süre hapiste kaldığı Letonya’dan ayrıldığı belirtildi. Letonya vatandaşı olan Kasem, Sputnik Litvanya’yı Moskova’dan yönetiyordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hakkındaki kovuşturmanın yeniden başlatılmasından endişelendiği için Marat Kasem, elindeki imkanlardan yararlandı ve bu ülkeyi (Letonya) terk etti” dedi.
Zaharova, “Zira Letonya otoritelerinin gazeteci Kasem’i rahat bırakmayacakları açıktı” diye ekledi.
Kasem, vatandaşı olduğu Letonya’da tutulduğu hapishaneden nisan ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Daha sonra şef editöre Letonya yasalarını çiğnediği suçlaması ile para cezası verildi. Kasem’in bu cezayı ödediği ve hakkındaki suçlamanın düşürüldüğü biliniyor.
Sputnik Litvanya şef editörü Kasem, son senelerdeyse Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayıp çalışıyordu ve Sputnik Litvanya’yı buradan yönetiyordu. Kasem geçtiğimiz aralık ayında ailesini görmek adına Letonya’ya gittiğindeyse gözaltına alındı ve ocak ortasında Riga’daki bir mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildi.
Kasem’in gözaltına alınıp tutuklanması, Avrupa ve Baltık ülkelerinde Rus medyasına karşı bir dizi kapatma kararının alındığı bir döneme denk geldi.
Nitekim o dönem Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kasem’in, Letonya yasalarını çiğnediği gerekçesiyle tutuklanmasını, ‘diktatör rejimlerin, kendiyle fikir uyuşmazlığı yaşayanlara karşı uyguladığı terör’olarak niteleyip kınamıştı.
Sputnik servislerinin bağlı oldukları Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının genel müdürü Dmitriy Kiselev de “Bunların hepsi, bir insanın gazetecilik yapması, görüşleri ve aktardığı bilgiler yüzünden tutuklanabileceği Avrupa kanunsuzluğu içerisinde yaşanıyor” eleştirisini yapmıştı.