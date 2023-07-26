https://sputniknews.com.tr/20230726/siirtte-20-santimetre-uzunlugunda-etcil-cekirge-goruldu-1074025276.html

Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü

Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 20 santimetre boyunda etçil çekirge görüldü. Çekirge yeniden doğal ortamına bırakıldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T19:15+0300

2023-07-26T19:15+0300

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türkiye

siirt

çekirge

etçil

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Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Veysel Özçelik, bahçesinde bakım çalışması yaparken yaklaşık olarak 20 santimetre olan etçil bir çekirge ile karşılaştı.Çekirgenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özçelik, hayatında ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüğünü söyledi.Bu canlıların insanlara karşı bir zararının olmadığını ve zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini duyduğunu aktaran Özçelik, "Çekirgenin zararsız olduğu görünce de onu doğal ortamına bıraktım" dedi.

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siirt, çekirge, etçil