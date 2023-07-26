https://sputniknews.com.tr/20230726/siirtte-20-santimetre-uzunlugunda-etcil-cekirge-goruldu-1074025276.html
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
Siirt’in Kurtalan ilçesinde 20 santimetre boyunda etçil çekirge görüldü. Çekirge yeniden doğal ortamına bırakıldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T19:15+0300
2023-07-26T19:15+0300
2023-07-26T19:15+0300
türkiye
siirt
çekirge
etçil
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Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Veysel Özçelik, bahçesinde bakım çalışması yaparken yaklaşık olarak 20 santimetre olan etçil bir çekirge ile karşılaştı.Çekirgenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özçelik, hayatında ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüğünü söyledi.Bu canlıların insanlara karşı bir zararının olmadığını ve zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini duyduğunu aktaran Özçelik, "Çekirgenin zararsız olduğu görünce de onu doğal ortamına bıraktım" dedi.
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siirt, çekirge, etçil
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde 20 santimetre boyunda etçil çekirge görüldü. Çekirge yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Veysel Özçelik, bahçesinde bakım çalışması yaparken yaklaşık olarak 20 santimetre olan etçil bir çekirge ile karşılaştı.
Çekirgenin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özçelik, hayatında ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüğünü söyledi.
Bu canlıların insanlara karşı bir zararının olmadığını ve zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini duyduğunu aktaran Özçelik, "Çekirgenin zararsız olduğu görünce de onu doğal ortamına bıraktım" dedi.