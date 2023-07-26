https://sputniknews.com.tr/20230726/rusya-savunma-bakani-soygu-kuzey-korede-resmi-torenle-karsilandi-1073991957.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore’de Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore’ye geldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:47+0300
2023-07-26T09:47+0300
2023-07-26T10:01+0300
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere başkent Pyongyang’a geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu’nun 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek törenlere katılacağı belirtilerek, Şoygu ve beraberindeki heyetin Pyongyang’daki Sunan Uluslararası Havaalanı’nda Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Soon Nam tarafından törenle karşılandığı aktarıldı.Açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapılarak, “Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/guney-kore-kuzeyin-2-balistik-fuze-firlattigini-duyurdu-1073943893.html
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı
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rusya, kuzey kore, şoygu, sergey şoygu, ziyaret, pyongyang, video
rusya, kuzey kore, şoygu, sergey şoygu, ziyaret, pyongyang, video
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı
09:47 26.07.2023 (güncellendi: 10:01 26.07.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore’de Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore’ye geldi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere başkent Pyongyang’a geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu’nun 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek törenlere katılacağı belirtilerek, Şoygu ve beraberindeki heyetin Pyongyang’daki Sunan Uluslararası Havaalanı’nda Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Soon Nam tarafından törenle karşılandığı aktarıldı.
Açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapılarak, “Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır” denildi.