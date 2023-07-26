https://sputniknews.com.tr/20230726/rusya-savunma-bakani-soygu-kuzey-korede-resmi-torenle-karsilandi-1073991957.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore’de Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore’ye geldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:47+0300

2023-07-26T09:47+0300

2023-07-26T10:01+0300

dünya

rusya

kuzey kore

şoygu

sergey şoygu

ziyaret

pyongyang

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073993521_5:0:1175:658_1920x0_80_0_0_c0cfc89f7ba6a31975bea1c2e2960687.png

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere başkent Pyongyang’a geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu’nun 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek törenlere katılacağı belirtilerek, Şoygu ve beraberindeki heyetin Pyongyang’daki Sunan Uluslararası Havaalanı’nda Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Soon Nam tarafından törenle karşılandığı aktarıldı.Açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapılarak, “Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/guney-kore-kuzeyin-2-balistik-fuze-firlattigini-duyurdu-1073943893.html

rusya

kuzey kore

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore’de resmi törenle karşılandı 2023-07-26T09:47+0300 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey kore, şoygu, sergey şoygu, ziyaret, pyongyang, video