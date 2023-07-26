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https://sputniknews.com.tr/20230726/rtukten-escinsel-iliskilere-yer-veren-dijital-platformlara-ust-sinirdan-para-cezasi-1074025550.html
RTÜK'ten eşcinsel yapımlara yer veren dijital platformlara üst sınırdan para cezası
RTÜK'ten eşcinsel yapımlara yer veren dijital platformlara üst sınırdan para cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki 'toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T19:18+0300
2023-07-26T19:19+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
eşcinsel
dijital
aile
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldü.Netflix'in 'Anne+' isimli yapımına ilişkin raporda, "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması, ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir" tespiti yer aldı.Rapordaki tespitleri haklı bulan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.Netflix'in 'Elite+' isimli yapımında da "Yayın hizmetleri, ... toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği kararlaştırıldı.Disney+'ta yayımlanan 'Love, Victor' dizisinin bir bölümünde 'toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar' bulunması gerekçesiyle RTÜK, üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.Amazon Prime Video'ya da 'Modern Love' isimli yapımda "toplumun manevi değerleri ve ailenin korunması" ilkesine aykırı diyaloglar olmasından dolayı üst sınırdan idari para cezası uygulandı.Mubi platformunda yer alan 'Liseli' ve 'Ateşli Oda' adlı filmlerde müstehcenlik içeren sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Blu TV'nin 'The Book of Queer' isimli dizisi ile Bein Movies Stars'da yayımlanan 'Lost Highway' isimli yabancı filmin de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi.Söz konusu yapımlar dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Virgin Radyo'da 'Mesut Süre ile Rabarba' isimli programda, çocukların dinleyebileceği zaman dilimindeki gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmaları yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.Dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında toplantı yapılacakÖte yandan RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında, dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesine karar verdi.
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), eşcinsel, dijital, aile
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), eşcinsel, dijital, aile

RTÜK'ten eşcinsel yapımlara yer veren dijital platformlara üst sınırdan para cezası

19:18 26.07.2023 (güncellendi: 19:19 26.07.2023)
© AARadyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki 'toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı yapımlar' için üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldü.
Netflix'in 'Anne+' isimli yapımına ilişkin raporda, "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması, ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir" tespiti yer aldı.
Rapordaki tespitleri haklı bulan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.
Netflix'in 'Elite+' isimli yapımında da "Yayın hizmetleri, ... toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği kararlaştırıldı.
Disney+'ta yayımlanan 'Love, Victor' dizisinin bir bölümünde 'toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar' bulunması gerekçesiyle RTÜK, üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.
Amazon Prime Video'ya da 'Modern Love' isimli yapımda "toplumun manevi değerleri ve ailenin korunması" ilkesine aykırı diyaloglar olmasından dolayı üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Mubi platformunda yer alan 'Liseli' ve 'Ateşli Oda' adlı filmlerde müstehcenlik içeren sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Blu TV'nin 'The Book of Queer' isimli dizisi ile Bein Movies Stars'da yayımlanan 'Lost Highway' isimli yabancı filmin de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi.
Söz konusu yapımlar dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Virgin Radyo'da 'Mesut Süre ile Rabarba' isimli programda, çocukların dinleyebileceği zaman dilimindeki gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmaları yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında toplantı yapılacak

Öte yandan RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında, dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesine karar verdi.
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