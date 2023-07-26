https://sputniknews.com.tr/20230726/putin-etipyopya-basbakani-aliyle-gorustu-dostane-iliskilere-buyuk-deger-veriyoruz-1074026540.html

Putin, Etipyopya Başbakanı Ali'yle görüştü: 'Dostane ilişkilere büyük değer veriyoruz'

Putin, Etipyopya Başbakanı Ali'yle görüştü: 'Dostane ilişkilere büyük değer veriyoruz'

Rusya lideri Putin, Etiyopya'yla uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere büyük değer verdiklerini ifade etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T19:39+0300

2023-07-26T19:39+0300

2023-07-26T19:39+0300

dünya

vladimir putin

rusya

etiyopya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yle yarın başlayacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapacak olan St.Petersburg kentinde bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Etiyopya arasında uzun yıllara dayanan, karşılıklı saygı ve çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ilkeleri üzerine inşa edilen dostane bağlara büyük değer verdiklerini kaydetti.İki ülkenin düzenli siyasi diyalog yürüttüğünü belirten Putin, bugünkü görüşmenin ve zirvedeki çalışmaların verimli geçmesini ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunmasını umduğunu dile getirdi.Putin, Ali'nin ziyareti için bilgi güvenliği, hava ulaşımı ile ilgili hükümetlerarası anlaşma, komünikasyon teknolojileri alanında mutabakat zaptı, nükleer enerjinin kullanımı alanında işbirliği yol haritası ve gümrük birimleri arasında protokol de dahil bir dizi belgenin imza için hazırlandığını söyledi.Rusya lideri, 15'ten fazla hükümetlerarası anlaşma ve kurumlar arası projeler üzerinde ortak çalışma yürütüldüğünü de belirtti.Etiyopya'nın Afrika kıtasında Rusya'yla diplomatik ilişkiler kuran ilk ülke olduğunu anımsatan Putin, "Bu, 125 yıl önce gerçekleşti. Kısa süre önce bu tarihi kutladık" diye ekledi.

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