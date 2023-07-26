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SON DAKİKA | KPSS tercih sonuçları açıklandı
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Putin: Afrika ülkelerine egemenliklerini güçlendirmeleri için yardım edeceğiz
Putin: Afrika ülkelerine egemenliklerini güçlendirmeleri için yardım edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’da düzenlenecek Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına mesajında, ülkesinin, egemenliklerini güçlendirebilmeleri... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:07+0300
2023-07-26T15:07+0300
rusya
vladimir putin
st. petersburg
afrika
dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da yarın başlayacak Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına ilettiği mesajda, ‘Afrika’nın giderek, oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin kutuplarından biri olmaya başladığını’ kaydetti.Putin mesajında, “Rusya, Afrika ülkelerinin sosyo-ekonomk istikrar ve ilerleme sağlama arzusunu desteklemektedir. Afrika ile işbirliğimizin son yıllarda yeni bir seviye ulaşmış olması önemli. Tabii ki, Afrikalı ortaklarımıza, ulusal ve kültürel egemenliklerini güçlendirmeleri konusunda yardım etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nun ikinci zirvesi 27-28 Temmuz’da St. Petersburg’da düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilki, 2019’da gerçekleşmişti.
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rusya, vladimir putin, st. petersburg, afrika
rusya, vladimir putin, st. petersburg, afrika

Putin: Afrika ülkelerine egemenliklerini güçlendirmeleri için yardım edeceğiz

15:07 26.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков
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Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’da düzenlenecek Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına mesajında, ülkesinin, egemenliklerini güçlendirebilmeleri için Afrika ülkelerine yardım edeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da yarın başlayacak Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına ilettiği mesajda, ‘Afrika’nın giderek, oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin kutuplarından biri olmaya başladığını’ kaydetti.
Putin mesajında, “Rusya, Afrika ülkelerinin sosyo-ekonomk istikrar ve ilerleme sağlama arzusunu desteklemektedir. Afrika ile işbirliğimizin son yıllarda yeni bir seviye ulaşmış olması önemli. Tabii ki, Afrikalı ortaklarımıza, ulusal ve kültürel egemenliklerini güçlendirmeleri konusunda yardım etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nun ikinci zirvesi 27-28 Temmuz’da St. Petersburg’da düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilki, 2019’da gerçekleşmişti.
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