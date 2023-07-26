https://sputniknews.com.tr/20230726/putin-afrika-ulkelerine-egemenliklerini-guclendirmeleri-icin-yardim-edecegiz-1074013556.html

Putin: Afrika ülkelerine egemenliklerini güçlendirmeleri için yardım edeceğiz

Putin: Afrika ülkelerine egemenliklerini güçlendirmeleri için yardım edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’da düzenlenecek Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına mesajında, ülkesinin, egemenliklerini güçlendirebilmeleri... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T15:07+0300

2023-07-26T15:07+0300

2023-07-26T15:07+0300

rusya

vladimir putin

st. petersburg

afrika

dünya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da yarın başlayacak Rusya-Afrika Forumu’nun katılımcılarına ilettiği mesajda, ‘Afrika’nın giderek, oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin kutuplarından biri olmaya başladığını’ kaydetti.Putin mesajında, “Rusya, Afrika ülkelerinin sosyo-ekonomk istikrar ve ilerleme sağlama arzusunu desteklemektedir. Afrika ile işbirliğimizin son yıllarda yeni bir seviye ulaşmış olması önemli. Tabii ki, Afrikalı ortaklarımıza, ulusal ve kültürel egemenliklerini güçlendirmeleri konusunda yardım etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nun ikinci zirvesi 27-28 Temmuz’da St. Petersburg’da düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilki, 2019’da gerçekleşmişti.

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