https://sputniknews.com.tr/20230726/putin-abd-dolari-siyasi-mucadele-araci-olarak-kullaniliyor-1074026286.html

Putin: ABD doları, siyasi mücadele aracı olarak kullanılıyor

Putin: ABD doları, siyasi mücadele aracı olarak kullanılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD dolarının siyasi mücadele aracı olarak kullanıldığını ifade etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T19:39+0300

2023-07-26T19:39+0300

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vladimir putin

dünya

brics

dolar

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Rusya lideri Putin, yarın başlayacak 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapacak olan St.Petersburg kentinde BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'le görüştü.Yeni Kalkınma Bankası'nın geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Putin, doların siyasi mücadele aracı olarak kullanıldığı günümüz koşullarında bunu yapmanın kolay olmadığının altını çizdi.Mart ayında Rousseff, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS oluşumunun kurduğu uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası'nın başkanlık koltuğuna oturmuştu.'BRICS ülkeleri, başkalarının aleyhinde dostluk yapmıyor'BRICS ülkelerinin başkalarının aleyhinde dostluk yapmadığını, birbirlerinin çıkarlarını gözettiğini ve bunun finansal meseleler için de geçerli olduğunu söyleyen Putin, "BRIC ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ödemeler genişliyor ve Yeni Kalkınma Bankası bunda rol oynayabilir" dedi.Rousseff'in bankanın likiditesinin artırılmasıyla ilgili bazı fikirleri olduğunu bildiklerini anlatan Putin, Rusya'nın bunları desteklediğini ve Rousseff'in bu önemli mekanizmanın geliştirilmesi için her şeyi yapacağını umduğunu kaydetti.Putin, Rusya'nın iyi bir BRICS üyesi olduğunu ve Yeni Kalkınma Bankası önündeki tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini de vurguladı.

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vladimir putin, brics, dolar