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https://sputniknews.com.tr/20230726/oyuncu-yilmaz-gruda-hayatini-kaybetti-1073984141.html
Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
oyuncu
tiyatro
yılmaz gruda
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Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu."Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.
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oyuncu, tiyatro, yılmaz gruda
oyuncu, tiyatro, yılmaz gruda

Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

00:55 26.07.2023 (güncellendi: 01:01 26.07.2023)
© AAYılmaz Gruda
Yılmaz Gruda - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.
Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.
"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.
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