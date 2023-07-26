https://sputniknews.com.tr/20230726/oyuncu-yilmaz-gruda-hayatini-kaybetti-1073984141.html

Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

oyuncu

tiyatro

yılmaz gruda

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Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu."Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.

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oyuncu, tiyatro, yılmaz gruda