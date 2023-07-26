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Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Hindistan’ın Hindon Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100’den fazla araç sular altında kaldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri’nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi. Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100’den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.
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Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
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Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı

11:36 26.07.2023 (güncellendi: 11:55 26.07.2023)
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Hindistan’ın Hindon Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100’den fazla araç sular altında kaldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri’nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.
Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100’den fazla araç sular altında kaldı.
Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.
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