https://sputniknews.com.tr/20230726/nehrin-su-seviyesi-yukseldi-100den-fazla-arac-sular-altinda-kaldi-1073998595.html
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Hindistan’ın Hindon Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100’den fazla araç sular altında kaldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:36+0300
2023-07-26T11:36+0300
2023-07-26T11:55+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
araç
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sel
su
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri’nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi. Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100’den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/pakistanda-muson-yagmurlarinin-yol-actigi-kazalarda-olenlerin-sayisi-133e-yukseldi-1073932216.html
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Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
2023-07-26T11:36+0300
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asya & pasifik, hindistan, araç, araba, sel, su, video
asya & pasifik, hindistan, araç, araba, sel, su, video
Nehrin su seviyesi yükseldi, 100’den fazla araç sular altında kaldı
11:36 26.07.2023 (güncellendi: 11:55 26.07.2023) Abone ol
Hindistan’ın Hindon Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100’den fazla araç sular altında kaldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri’nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.
Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100’den fazla araç sular altında kaldı.
Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.