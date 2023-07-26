https://sputniknews.com.tr/20230726/milli-yuzucu-tuncer-berk-erturk-eyofta-altin-madalya-kazandi-1074029620.html
Türk milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı
Türk milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:25+0300
2023-07-26T21:25+0300
2023-07-26T21:38+0300
spor
yüzme
yüzme yarışı
kelebek
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
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yüzme, yüzme yarışı, kelebek
yüzme, yüzme yarışı, kelebek
Türk milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı
21:25 26.07.2023 (güncellendi: 21:38 26.07.2023) Abone ol
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."