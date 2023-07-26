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Midesinden 11 pil çıktı
Midesinden 11 pil çıktı
Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230129/acile-basvuran-adamin-midesinden-prezervatife-doldurulmus-muz-cikti-1066321118.html
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mide, çin, çin halk cumhuriyeti, pil, hastane
mide, çin, çin halk cumhuriyeti, pil, hastane

Midesinden 11 pil çıktı

12:49 26.07.2023
© AAÇin Ambulans
Çin Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.
23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.
Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.
Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.
Acile başvuran adamın midesinden prezervatife doldurulmuş muz çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
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