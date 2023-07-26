https://sputniknews.com.tr/20230726/midesinden-11-pil-cikti--1074005021.html

Midesinden 11 pil çıktı

Midesinden 11 pil çıktı

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:49+0300

2023-07-26T12:49+0300

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23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

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