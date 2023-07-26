https://sputniknews.com.tr/20230726/midesinden-11-pil-cikti--1074005021.html
Midesinden 11 pil çıktı
Midesinden 11 pil çıktı
Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:49+0300
2023-07-26T12:49+0300
2023-07-26T12:49+0300
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23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230129/acile-basvuran-adamin-midesinden-prezervatife-doldurulmus-muz-cikti-1066321118.html
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mide, çin, çin halk cumhuriyeti, pil, hastane
mide, çin, çin halk cumhuriyeti, pil, hastane
Midesinden 11 pil çıktı
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Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.
23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.
Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.
Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.