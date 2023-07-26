https://sputniknews.com.tr/20230726/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-uyardi-disari-cikmayin-isinizi-yarina-erteleyin-1073992208.html

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Dışarı çıkmayın, işinizi yarına erteleyin'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Dışarı çıkmayın, işinizi yarına erteleyin'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Gölgede sıcaklığın 45 dereceyi göreceğini... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:45+0300

2023-07-26T09:45+0300

2023-07-26T09:45+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

meteoroloji

türkiye

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Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek.Gölgede sıcaklık 45 dereceye dayanacakHürriyet'in aktardığı habere göre CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölgede bölge beklenen sıcaklıkları şu şekilde paylaştı:'Yarın İç Anadolu'ya kayacak'Aşırı sıcaklara karşı uyarıdan bulunan Orhan Şen şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230725/dsoden-asiri-sicaklara-karsi-uyari-acik-hava-aktivitelerini-sinirlandirin-1073959903.html

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aşırı sıcaklar, meteoroloji, türkiye