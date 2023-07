Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Dışarı çıkmayın, işinizi yarına erteleyin'

"Bugün çarşamba İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy-Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklı 40-42 C. Boğaz çevresi, Avrupa yakası, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar. Marmara ve Ege de olacak maksimum sıcaklıklar: Trakya iç kesim 42 Edirne 39, Balıkesir 44, Bursa 42, Manisa 43 İzmir 41 Aydın 44 Muğla 42 Antalya 41 Marmara Bodrum 40-42 Fethiye 40 Çeşme 38 Akçay 39 C. Çanakkale iç 43, Kefken 40 Karasu 36 C."