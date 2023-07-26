https://sputniknews.com.tr/20230726/memur-sen-baskani-memur-maasi-30-bin-liranin-altinda-olmamali-1074004030.html

Memur-Sen Başkanı: Memur maaşı 30 bin liranın altında olmamalı

Memur-Sen Başkanı: Memur maaşı 30 bin liranın altında olmamalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada memur maaşlarının 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:29+0300

2023-07-26T12:29+0300

2023-07-26T12:29+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

memur maaşı

memur sendikaları konfederasyonu

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün akşam HaberTürk’te yaptığı açıklamalarda 30 bin liranın altında maaş alan bir memurun hayatta kalma şansı olmadığını belirterek memur maaşının 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini ifade etti.Yalçın, kira artışlarına da dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:“Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir.”Ayrıca Yalçın, memurların yüksek kiralar nedeniyle tayin iptali istediğini, doğudan batıya, küçük illerden büyük illere olan tayin taleplerinin tersine döndüğünü belirtti.Emekliler için iyileştirme talebi4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyon 300 bini aşan memur emeklisinin olduğunu söyleyen Yalçın, 1 Ağustos’ta görüşmeleri başlayacak toplu sözleşmenin memur emeklilerini de ilgilendirdiğini belirtti.Yalçın, memurların emekli olduktan sonra maaşlarının düştüğünü ve en düşük maaşın 9 bin 800 TL olduğunu ifade ederek “Emeklilerle ilgili bir an önce iyileştirmeye ihtiyaç var. Çalışırken aldığınız maaşın mutlaka yüzde 75-80’nini alabilmeniz lazım ki, iyi kötü ayakta kalabilesiniz” dedi.Yalçın, emeklilere de seyyanen iyileştirmenin yansıtılması gerektiğini ve emeklilerde aile ve çocuk yardımın devam etmesini talep edeceklerini söyledi.'Önce bu söz yerine getirilmeli'En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasına değinen Yalçın, “En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli” dedi.2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış talep ettiklerini hatırlatan Yalçın şöyle konuştu:“Merkez Bankası enflasyona tahmini hedef koymuş. Merkez Bankası’nın hedefleri sadece 2010’da tutturmuş. Onun haricinde hiçbirisi tutmamış. Bu sistematikte toplu sözleşmelerin elimizi zayıflattığını söylüyoruz. Merkez Bankası’nın tahmin edemediği rakamları bize tahmin et diyorsunuz. Ya eşel mobil sistemi ya da refah payı verilmelidir diyoruz. Enflasyon oranında iyileştirme yapmak asla zam değil; zam onun üzerinde olmalıdır diyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20230725/teklif-iletilmisti-bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-zammi-aciklamasi-1073951818.html

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emekli, emekli maaşı, memur maaşı, memur sendikaları konfederasyonu